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4 Fakta Proyek Abadi Masela, Produksi 2029 dan Dieskpor ke Singapura

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |07:26 WIB
4 Fakta Proyek Abadi Masela, Produksi 2029 dan Dieskpor ke Singapura
Gas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan Pemerintah telah melakukan penandatanganan ekspor gas ke Singapura.

Berikut fakta-fakta Gas Kilang LNG Masela diekspor ke Singapura yang dirangkum Okezone, Sabtu (31/10/2026).

1. Penandatangan Ekspor LNG

Djoko mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kemarin sudah melakukan penandatanganan ekspor LNG (Liquefied Natural Gas atau Gas Alam Cair) ke BP Singapore Pte. Limited, dan Shell Singapura.

"Bapak Menteri sudah menandatangani persetujuan alokasi gas domestik, baik itu berupa gas pipa maupun LNG. Kemarin Bapak Menteri juga menandatangani untuk ekspor LNG -nya ke BP Singapura, dan juga Shell Singapura," ujarnya dalam acara INPEX - FEED Completion Ceremony, di Pacific Place, Jakarta.

2. Kurangi Sedikit Ekspor Gas

Djoko mengatakan, meskipun Pemerintah mengurangi sedikit ekspor gas ke Singapura beberapa hari lalu melalui jaringan pipa bawah laut dari Natuna dan Sumatera, namun secara konsisten Indonesia tetap menyuplai gas LNG untuk perusahaan-perusahaan di Singapura, yang secara akumulatif terbilang besar.

 

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Topik Artikel :
ekspor Masela Gas Blok Masela
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