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Menanti Peran Besar Pertamina di Proyek Gas Masela Rp352 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |14:57 WIB
Menanti Peran Besar Pertamina di Proyek Gas Masela Rp352 Triliun
Blok Masela (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Keterlibatan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Gas Alam Cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor migas terhadap perekonomian nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo optimistis, Pertamina melalui PHE mampu berperan besar dalam pengelolaan proyek raksasa Blok Masela setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di Tanimbar, Maluku pada pekan lalu.

Proyek ini sempat tertunda selama 28 tahun sejak kontrak bagi hasil pertama kali ditandatangani pada 1998. Setelah penantian panjang itu, Blok Masela memasuki babak baru seiring masuknya PHE dengan hak partisipasi sebesar 20% pada tahun 2023. Keikutsertaan Pertamina memberikan dorongan terhadap persetujuan revisi Plan of Development (POD) dari Pemerintah pada November 2023.

“PHE berpotensi memberi kontribusi besar karena memiliki pengalaman mengelola proyek hulu migas nasional,” kata Sartono di Jakarta,  Senin (20/7/2026).

Menurut Sartono, kehadiran PHE di Blok Masela memang harus menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar kepemilikan saham. Karena itulah, kontribusi PHE yang memiliki hak partisipasi 20% di lapangan abadi tersebut juga harus terukur.

Pada fase konstruksi misalnya, Sartono menyebut, peran besar PHE antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, juga melalui keterlibatan industri nasional, transfer teknologi, dan pengendalian biaya proyek yang memiliki nilai investasi USD20,94 miliar atau Rp352 triliun tersebut.

Harapan besar Sartono terhadap peran PHE, juga karena memiliki SDM yang kompeten. Karena itu, diharapkan PHE mempunyai kemampuan mengembangkan aspek teknis, lingkungan, dan komersial.

 

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Topik Artikel :
DPR RI Masela Blok Masela
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