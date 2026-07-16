Bahlil Pastikan Warga Terdampak Proyek Abadi Masela Dapat Ganti Untung

MALUKU - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan warga yang terdampak di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela diberikan ganti untung.

Bahlil mengakui pembangunan pabrik LNG Abadi Masela memang dilakukan di atas lahan kawasan hutan yang juga ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Skema ganti untung itu merupakan bentuk kompensasi dari negara setelah mendatangkan investasi asing.

"Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” kata Bahlil saat groundbreaking Proyek Masela di Kabupaten Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2025).

Bahlil menjelaskan, pemberian kompensasi tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian lokal, terutama masyarakat yang terdampak pembangunan. Bahkan serapan tenaga kerja juga akan diprioritaskan bagi anak-anak asli daerah, baik untuk tenaga kerja konstruksi maupun tenaga teknis.

"Kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah tempat investasi itu berada, bagi negara, rakyat, dan bangsa Indonesia," kata Bahlil.