Realisasi Investasi KEK Kendal Capai Rp107,4 Triliun, Serap 128 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatatkan ekspansi penanaman modal dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Hingga kuartal III-2026, akumulasi realisasi investasi di kawasan ini telah menembus angka Rp107,4 triliun dengan melibatkan 144 pelaku usaha serta menyerap 128.809 tenaga kerja.

Kinerja tahun berjalan sepanjang Januari hingga September 2026 turut memperlihatkan tren positif, di mana realisasi investasi telah mengantongi Rp8,52 triliun atau setara 87,8 persen dari pagu tahunan sebesar Rp9,7 triliun.

Pada periode sembilan bulan tersebut, penyerapan tenaga kerja baru tercatat mencapai 27.415 orang, melesat melampaui target tahunan yang dipatok sebanyak 12.000 pekerja.

Pemberdayaan sumber daya manusia lokal memegang peranan sentral dalam laju pertumbuhan kawasan industri ini. Data hingga kuartal II-2026 memperlihatkan sebanyak 43.891 pekerja atau sekitar 68 persen dari total tenaga kerja terdaftar pada periode tersebut merupakan warga lokal Kabupaten Kendal.

Demi mengimbangi lonjakan kebutuhan industri, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Kendal memperkuat kemitraan strategis dengan institusi pendidikan serta balai pelatihan vokasi.

Sinergi ini merangkul 116 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 17 perguruan tinggi dan politeknik, serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang guna memadukan kurikulum, mengerek kompetensi pekerja, dan memperbesar peluang warga lokal mengisi posisi di kawasan.

Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja industri tersebut turut diperkuat melalui pemanfaatan platform digital Kendal e-Career dan Kendal e-Makaryo yang menjembatani pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pendidikan.