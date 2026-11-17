Transaksi Dompet Digital, Konsumen Kini Makin Perhitungkan Biaya

Persaingan industri dompet digital di Indonesia semakin ketat seiring perubahan perilaku konsumen. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Persaingan industri dompet digital di Indonesia semakin ketat seiring perubahan perilaku konsumen. Kemudahan transaksi bukan lagi satu-satunya pertimbangan. Konsumen kini juga memperhatikan biaya transfer, harga produk digital, serta manfaat yang diperoleh dari setiap transaksi.

Preferensi konsumen terhadap layanan pembayaran digital terus berkembang. Konsumen tidak hanya mencari kepraktisan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat finansial yang dapat diperoleh.

"Memahami perubahan preferensi tersebut dan secara konsisten menghadirkan pengalaman transaksi yang relevan, mudah diakses, dan menguntungkan menjadi kunci untuk tetap kompetitif sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen," ujar Chief Marketing Officer MarkPlus Corp Yosanova, Selasa (17/11/2026).

Salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan dompet digital adalah meningkatnya pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Riset tersebut mencatat 85,3% responden menggunakan QRIS melalui dompet digital.

Selain untuk pembayaran QRIS, sebanyak 77,3% responden menggunakan dompet digital untuk transfer uang ke rekening bank maupun sesama pengguna. Adapun 70,8% menggunakannya untuk belanja daring dan 69% untuk membeli produk digital.

Meski demikian, kemudahan transaksi masih menjadi pertimbangan utama dalam memilih layanan QRIS. Sebanyak 80,8% responden menyebut faktor tersebut sebagai alasan penggunaan. Selain itu, 54,4% mempertimbangkan luasnya jaringan merchant dan 51,3% memperhatikan promosi serta cashback.

Fleksibilitas sumber dana juga menjadi pertimbangan. Sebanyak 30% responden menyatakan ketersediaan berbagai pilihan sumber dana memengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan pembayaran digital.