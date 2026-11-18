24 Ribu Hektare Pertanian Modern Ditargetkan di Banten

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System atau PM-AAS seluas 24 ribu hektare di Provinsi Banten.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Alim menyebut, perluasan sistem pertanian modern ini dilakukan guna mengoptimalkan potensi lahan, meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat fondasi produksi pangan nasional.

"Target kita, PM-AAS di Provinsi Banten bisa mencapai sekitar 24 ribu hektare. Ini merupakan gerakan pertanian modern melalui metode intensifikasi yang kita dorong untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan swasembada pangan,” katanya, Rabu (18/11/2026).

Wamentan Alim menjelaskan melalui penerapan metode tersebut, produktivitas padi ditargetkan mampu mencapai 10 hingga 12 ton per hektare tanpa penambahan luas lahan pertanian baru.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa target diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program tidak berhenti pada kegiatan tanam, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas dan produksi pertanian.

“Kita tidak membiarkan petani sendiri. Kita mendampingi dan memberikan bantuan mulai dari benih, alsintan, hingga pendampingan penyuluh. Kita juga ingin membantu menyelesaikan persoalan irigasi yang selama ini menjadi kendala,” jelasnya.