Energi Surya hingga Biogas Kini Dipakai Pertanian dan Usaha di Desa

Pemanfaatan energi surya, mikrohidro dan biogas mulai dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah desa. (Foto:Okezone.com/PU)

JAKARTA - Pemanfaatan energi surya, mikrohidro dan biogas mulai dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah desa. Sumber energi terbarukan tersebut dipakai untuk pertanian, perikanan, peternakan, hingga pengolahan pangan.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat, pengembangan infrastruktur energi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) telah menjangkau 154 titik desa dengan lebih dari 160.000 penerima manfaat.

Melalui pemanfaatan energi tersebut, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan energi untuk kegiatan produktif sekaligus mengembangkan usaha secara mandiri. Infrastruktur yang dibangun juga diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal, termasuk usaha mikro.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan pengembangan energi terbarukan di pedesaan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola energi secara mandiri.

"Pertamina Patra Niaga tidak hanya bertugas mendistribusikan energi untuk Indonesia, tetapi juga memberikan sumbangsih serta penciptaan nilai (value creation) secara langsung kepada masyarakat," ujar Roberth, Kamis (12/11/2026).