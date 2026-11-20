Tarif Tol Diskon 30 Persen di Libur Nataru, Berlaku Mulai 21 Desember

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan pemberian diskon tarif tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mendukung kelancaran arus pergerakan orang selama musim libur Natal 2026 dan Tahun Baru (Nataru) 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan pemberian diskon tarif tol ini memang sifatnya sukarela dari badan usaha, berbeda dengan stimulus langsung yang diberikan pemerintah untuk memberi diskon tarif transportasi. Sebab pemberian diskon akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan badan usaha.

"Kalau diskon di jalan tol beda dengan diskon di pesawat, karena ini diskon yang dihantam adalah profit and lossnya pada BUJT, sehingga mereka perlu waktu untuk diskusi dengan pemegang saham," ujarnya saat ditemui dalam media briefing kesiapan Nataru 2027 di Kementerian PU, Jumat (20/11/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati menjelaskan pemberian diskon tarif tol untuk periode Nataru 2027 berlaku selama 3 hari. Antara lain tanggal 21-22 Desember untuk ruas tol di Pulau Jawa dan Sumatera untuk periode arus mudik.

Sementara untuk periode arus balik, ruas tol di Pulau Jawa memberlakukan diskon tarif 30 persen tepat pada tanggal 28 Desember. Sedangkan untuk ruas tol di Pulau Sumatera diskon tarif tol berlaku untuk tanggal 29 Desember.