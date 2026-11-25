LPS Siapkan Rp1,45 Triliun untuk Gedung Kantor di Jakarta, Bukan dari APBN

JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan anggaran Rp1,45 triliun untuk pengadaan gedung kantor permanen di Jakarta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027. LPS menegaskan, anggaran tersebut bersumber dari pendapatan mandiri lembaga dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS Arinto Wicaksono mengatakan, usulan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI pada Senin (23/11/2026), bersamaan dengan pengajuan RKAT 2027.

"Anggaran LPS sepenuhnya bersumber dari pendapatan LPS yang berasal dari pelaksanaan fungsi, kebijakan, dan kegiatan operasional LPS, serta tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Arinto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Dia menjelaskan, penyusunan anggaran LPS diarahkan untuk mendukung pelaksanaan mandat undang-undang, terutama fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank. Anggaran tersebut juga mencakup persiapan hingga pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) dan resolusi perusahaan asuransi sesuai tahapan pemberlakuannya.

Selain menjalankan mandat utama, anggaran LPS dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan pendukung, seperti belanja modal, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan teknologi informasi.

Terkait rencana pengadaan gedung kantor di Jakarta, Arinto menyebut LPS telah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan operasional dan efisiensi anggaran. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan gedung kantor permanen di Jakarta menjadi kebutuhan jangka panjang yang perlu diprioritaskan dibandingkan terus menggunakan skema sewa.

"Dalam RKAT Tahun 2027, LPS mengajukan usulan anggaran pengadaan gedung kantor LPS di Jakarta sebesar Rp1,45 triliun. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan operasional, efektivitas pelaksanaan mandat, serta efisiensi anggaran," jelasnya.