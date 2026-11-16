LPS Soroti Prospek Ekonomi Syariah 2027

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai prospek ekonomi syariah Indonesia pada 2027 menjanjikan, meski membutuhkan pembenahan mendasar agar potensinya benar-benar berdampak.

Dalam memetakan arah ekosistem ekonomi syariah tahun 2027, Anggito menegaskan bahwa persoalan mendasar saat ini bukan lagi soal apakah sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan karena hal itu sudah terbukti secara nyata. Tantangan yang lebih jauh ialah mengubah potensi besar tadi menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, terintegrasi, dan mampu memberi kontribusi nyata.

"Inilah pesan inti yang ingin saya sampaikan bahwa di 2027 harus menjadi tahun dimulainya reformasi struktural ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," ujar Anggito dalam forum Outlook Ekonomi Syariah di Kampus Tazkia, Bogor, Senin (16/11/2026).

Sentimen positif menyongsong tahun depan itu bertumpu pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah hingga 2026 yang dianggap menunjukkan ketahanan serta pertumbuhan cukup baik.

Pada Agustus 2026, total aset keuangan syariah menembus Rp3.231 triliun atau tumbuh 8,19 persen secara tahunan, kendati pangsa pasar keseluruhannya masih berkisar 11,16 persen.

"Angka ini memberikan dua pesan utama. Pertama, keuangan syariah telah berkembang menjadi bagian penting. Kedua, pangsa yang baru sedikit di atas 10 persen, ruang pertumbuhannya masih sangat besar," kata Anggito.

Struktur aset keuangan syariah saat ini masih memperlihatkan ketimpangan karena 60 persennya berada di pasar modal, 33,7 persen di perbankan, dan hanya sekitar 6,2 persen di industri keuangan nonbank.