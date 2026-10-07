Hadapi Krisis, LPS Minta Fleksibilitas Anggaran ke DPR

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajukan ruang fleksibilitas dalam penggunaan anggaran guna memastikan kesiapan penanganan cepat saat menghadapi situasi krisis, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan.

Permohonan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR terkait pembahasan rancangan Peraturan Standar Wajar LPS, Rabu (7/10/2026).

Anggito menegaskan bahwa fleksibilitas yang dimohonkan bukan berarti penggunaan dana tanpa batasan. Menurutnya, semakin luas kewenangan fleksibilitas yang diberikan, semakin ketat pula pertanggungjawaban serta justifikasi yang harus dipenuhi lembaga.

"Sederhananya adalah bahwa kekhususan bukan berarti tanpa batas, fleksibel, bukan berarti juga tanpa akuntabilitas," tegas Anggito dalam rapat kerja di DPR, Rabu (7/10/2026).

Anggito menjelaskan, kerangka regulasi standar kewajaran anggaran LPS berpedoman pada Pasal 86A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ketentuan ini nantinya diturunkan ke dalam Peraturan LPS, Peraturan Dewan Komisioner, hingga Peraturan Anggota Dewan Komisioner.

"Seluruh kerangka standar wajar dibangun dengan lima prinsip, yaitu pertama efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, inklusivitas, dan berbasis kinerja," jelasnya.

LPS saat ini tengah berada dalam masa transisi skema anggaran, bergeser dari model Standar Biaya Masukan (SBM) ke Standar Biaya Keluaran (SBK).

Skema SBK mengukur kewajaran biaya berdasarkan hasil atau luaran (output) kinerja, berbanding terbalik dengan SBM yang hanya berfokus pada biaya masukan (input).

"Jadi fleksibilitas hanya diberikan jika memang diperlukan. Semakin besar fleksibilitasnya, semakin kuat pula justifikasi dan akuntabilitasnya," ungkap dia.