Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi Krisis, LPS Minta Fleksibilitas Anggaran ke DPR

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |15:48 WIB
Hadapi Krisis, LPS Minta Fleksibilitas Anggaran ke DPR
Hadapi Krisis, LPS Minta Fleksibilitas Anggaran ke DPR (Foto: Ketua LPS/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengajukan ruang fleksibilitas dalam penggunaan anggaran guna memastikan kesiapan penanganan cepat saat menghadapi situasi krisis, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan.

Permohonan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR terkait pembahasan rancangan Peraturan Standar Wajar LPS, Rabu (7/10/2026).

Anggito menegaskan bahwa fleksibilitas yang dimohonkan bukan berarti penggunaan dana tanpa batasan. Menurutnya, semakin luas kewenangan fleksibilitas yang diberikan, semakin ketat pula pertanggungjawaban serta justifikasi yang harus dipenuhi lembaga.

"Sederhananya adalah bahwa kekhususan bukan berarti tanpa batas, fleksibel, bukan berarti juga tanpa akuntabilitas," tegas Anggito dalam rapat kerja di DPR, Rabu (7/10/2026).

Anggito menjelaskan, kerangka regulasi standar kewajaran anggaran LPS berpedoman pada Pasal 86A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ketentuan ini nantinya diturunkan ke dalam Peraturan LPS, Peraturan Dewan Komisioner, hingga Peraturan Anggota Dewan Komisioner.

"Seluruh kerangka standar wajar dibangun dengan lima prinsip, yaitu pertama efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, inklusivitas, dan berbasis kinerja," jelasnya.

LPS saat ini tengah berada dalam masa transisi skema anggaran, bergeser dari model Standar Biaya Masukan (SBM) ke Standar Biaya Keluaran (SBK). 

Skema SBK mengukur kewajaran biaya berdasarkan hasil atau luaran (output) kinerja, berbanding terbalik dengan SBM yang hanya berfokus pada biaya masukan (input).

"Jadi fleksibilitas hanya diberikan jika memang diperlukan. Semakin besar fleksibilitasnya, semakin kuat pula justifikasi dan akuntabilitasnya," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245015/lps-IkB1_large.jpg
LPS Kembali Pertahankan Suku Bunga Penjaminan di Level 3,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243910/airlangga-sfvn_large.jpg
Airlangga Minta LPS Jamin Simpanan Nasabah di Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240479/rekening_atm-JnAx_large.png
LPS Targetkan 2 Juta Masyarakat Buka Rekening Setiap Tahun, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240443/lps-b5RM_large.jpg
LPS Mulai Tawarkan BPR dan BPRS Bermasalah ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240300/lps-lxVp_large.jpg
LPS Targetkan Penjaminan Polis Asuransi Aktif 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231810/lps-AYUL_large.png
LPS Resmi Rombak Jajaran Pimpinan, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement