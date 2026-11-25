Danantara Bidik Dividen BUMN Rp160 Triliun di Tahun Ini

Danantara menargetkan penerimaan dividen dari perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dikonsolidasikan mencapai Rp160 triliun pada 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan penerimaan dividen dari perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dikonsolidasikan mencapai Rp160 triliun pada 2026. Namun, Danantara menetapkan target minimal penerimaan dividen sebesar Rp140 triliun.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arief Budiman mengatakan, target penerimaan dividen pada 2026 berada di kisaran Rp100 triliun hingga Rp160 triliun. Dia optimistis target tersebut dapat tercapai mengingat masih terdapat waktu sekitar dua bulan hingga akhir tahun.

"Untuk tahun 2026 itu antara Rp100 sampai Rp160 triliun, kita masih ada dua bulan. Kalau Pak Dony sebagai pengelola DAM (Danantara Asset Management) mintanya Rp160 triliun, tapi minimal Rp140 triliun," ujarnya dalam konferensi pers laporan keuangan Danantara 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Selain menetapkan target penerimaan dividen pada 2026, Danantara juga memperkirakan penerimaan dividen pada 2027 berada di kisaran Rp120 triliun hingga Rp140 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih akan dibahas bersama Dewan Pengawas Danantara.

"Kami tidak ingin mendahului karena kita perlu mendiskusikan ini dengan Dewan Pengawas kami," katanya.

Sebagai perbandingan, BPI Danantara menerima setoran dividen sebesar Rp143 triliun dari seluruh perusahaan BUMN untuk tahun buku 2025. Dari jumlah tersebut, Danantara menyetorkan dividen sebesar Rp11,8 triliun kepada negara, sedangkan sisanya diinvestasikan kembali.

Arief menjelaskan, penerimaan dividen tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan Danantara untuk memperkuat kapasitas investasi dan mengembangkan portofolio perusahaan BUMN yang berada dalam ekosistemnya.