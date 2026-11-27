UMKM Terdampak Bencana Bangkit, Siap Tembus Pasar Jepang

JAKARTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah mendapat kesempatan memasarkan produknya di Jakarta. UMKM Indonesia bersiap memperluas pasar ke Jepang.

Pelaku UMKM terdampak bencana, khususnya banjir di Sumatra serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, mendapat kesempatan memasarkan produk secara langsung kepada pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka memulihkan aktivitas usaha dan memperluas jangkauan konsumen.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), M. Riza Damanik, mengatakan pemulihan ekonomi pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan aktivitas usaha. Pelaku UMKM juga perlu memperoleh kesempatan untuk kembali mengakses pasar dan mengembangkan bisnisnya.

"Pemulihan ekonomi pascabencana bukan sekadar membantu usaha kembali berjalan, tetapi memastikan para pengusaha memiliki kesempatan untuk bangkit, kembali mendapatkan pasar, dan terus bertumbuh," ujar Riza, Jumat (27/11/2026).

Menurut dia, dukungan pemerintah, sektor perbankan, dan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat proses pemulihan tersebut agar dapat berlanjut menjadi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Selain membuka akses pasar bagi UMKM terdampak bencana, kegiatan ini juga mempertemukan pelaku usaha lokal dengan peluang pasar internasional. Sebanyak 13 UMKM terpilih menampilkan produk unggulannya dalam etalase khusus yang menjadi bagian dari persiapan memasuki pasar Jepang.