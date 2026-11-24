Izin Konsesi Hutan di Riau Dicabut, Nasib 41.000 Pekerja dan UMKM Jadi Sorotan

JAKARTA - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dikhawatirkan berdampak terhadap sekitar 41.000 pekerja beserta keluarganya serta ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Riau.

Manajemen RAPP menyatakan telah menerima Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan Nomor 971/2026 terkait pencabutan izin PBPH tersebut. Saat ini, perusahaan tengah menelaah dasar dan pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tersebut.

"Kami memahami bahwa keputusan ini menimbulkan keresahan bagi karyawan, keluarga mereka, serta para pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok dan kegiatan operasional perusahaan. Kami juga mengkhawatirkan dampak yang mungkin timbul terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau," ujar Manajemen RAPP dalam keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Menurut perusahaan, kegiatan operasional RAPP selama ini melibatkan berbagai sektor usaha melalui rantai pasok, sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa negara.

Karena itu, pencabutan izin tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi di Riau, terutama bagi pekerja, keluarga, dan pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan perusahaan.