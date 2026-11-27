DSI Belum Tetapkan Service Fee, Masih Proses Negosiasi Bersama Asosiasi Pengusaha

JAKARTA - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) belum menetapkan service fee terkait penyelenggaraan ekspor komoditas strategis satu pintu yang akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Direktur Utama PT DSI, Luke Mahony mengatakan saat ini pihaknya masih mensosialisasikan kepada para asosiasi maupun pelaku usaha untuk menetapkan tarif yang tepat agar tidak memberikan beban baru bagi industri.

"Saat ini kami masih mengevaluasi struktur final service fee tersebut, termasuk kebutuhan untuk memenuhi mandat Presiden pada 1 Januari," ujarnya dalam acara media briefing di Wisma Danantara, Jumat (27/11/2026).

Luke menjelaskan, DSI telah mendiskusikan gambaran awal atau indikasi besaran service fee dengan sejumlah asosiasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian awal kepada pelaku pasar. DSI merasa perlu memberikan gambaran awal agar produsen dan eksportir dapat memperkirakan besaran biaya yang kemungkinan dikenakan serta mulai menyusun perencanaan bisnis untuk tahun depan.

"Kami memang diarahkan untuk memberikan gambaran awal mengenai angka tersebut kepada asosiasi. Mereka kemudian memberikan masukan dan proses ini masih terus berlangsung," jelasnya.

Luke menegaskan, besaran service fee belum dapat diumumkan secara resmi karena masih melalui proses evaluasi dan pembahasan secara internal, termasuk bersama pemerintah dan pemegang saham.