Apakah Bisa Melamar Lebih dari Satu Formasi CPNS 2026?

JAKARTA - Apakah bisa melamar lebih dari satu formasi CPNS 2026? Jawabannya akan diulas dalam artikel ini.

Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka pada Jumat, 27 November 2026 dengan 154.052 formasi yang bisa dilamar melalui portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id/

Banyaknya formasi tersebut membuat sebagian pelamar tergoda untuk mendaftar ke beberapa pilihan sekaligus demi memperbesar peluang untuk lolos.

Lantas, apakah dapat melamar formasi CPNS 2026 lebih dari satu? Simak ulasannya sebagai berikut seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

Ketentuan Pemilihan Formasi pada Pendaftaran CPNS 2026

Dilansir dari Buku Panduan SSCASN yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftaran formasi dilakukan setelah pelamar melengkapi biodata diri dan riwayat pendidikan. Proses ini terdiri atas tiga tab utama yang wajib diselesaikan, yaitu Jenis Seleksi, Dokumen, dan Resume.

Pada tab Jenis Seleksi, pelamar memilih event seleksi lebih dulu. Panduan menyebutkan bahwa pelamar hanya dapat memilih satu jenis seleksi di satu waktu yang sama. Pilihan tersebut tidak dapat diubah setelah tahap Resume diakhiri, sehingga pelamar harus benar-benar yakin sebelum melanjutkannya.

Setelah itu, pelamar memilih instansi dan jenis pengadaan, kemudian memilih formasi yang akan dilamar. Pada tahap ini, pelamar mengisi jenis formasi, pendidikan yang dipersyaratkan sesuai formasi, jabatan yang akan dilamar, serta lokasi formasi. Lalu, pelamar juga perlu mengisi lokasi ujian dan data ijazah. Pada buku panduan tersebut tidak menyebutkan adanya fitur untuk menambahkan formasi lain pada proses pendaftaran yang sama.

Pelamar kemudian mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang diinput admin instansi untuk formasi yang dilamar. Tahap terakhir adalah Resume, yaitu saat pelamar memeriksa kembali seluruh data dan berkas sebelum mengakhiri pendaftaran. Apabila ada data yang belum sesuai, pelamar masih dapat mengubahnya melalui tombol "Sebelumnya".

Namun, setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, pelamar tidak bisa lagi mengubah data terkait pendaftaran, pilihan instansi, formasi, dan jabatan serta berkas yang telah diunggah. Penghitungan usia pada saat melamar juga dilakukan ketika pelamar memilih formasi dan mengakhiri pendaftaran. Karena itu, pelamar sebaiknya memastikan pilihan formasinya sudah tepat sebelum menyelesaikan pendaftaran.

Dengan demikian, berdasarkan Buku Panduan SSCASN, pelamar hanya dapat memilih satu jenis seleksi dalam satu waktu dan tidak ada fitur untuk menambah formasi lain pada pendaftaran yang sama, sehingga pelamar perlu memilih satu formasi yang paling sesuai dengan kualifikasinya.

Sementara, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau, calon pelamar perlu mempertimbangkan secara matang pilihan instansi dan lokasi penempatan sebelum mengikuti proses seleksi.

“Kesediaan menjalankan tugas dan mengabdi pada instansi yang dipilih merupakan komitmen utama bagi seorang aparatur sipil negara. Terlebih, ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemesartu bangsa,” tegas Rini.