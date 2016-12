\Kembangkan Smart City, Yogyakarta Gaet Perusahaan Asal Taiwan\

YOGYAKARTA – Gamatechno UGM sebagai perusahaan holding dan investasi terus mengembangkan misinya bersama pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan kota-kota cerdas (smart city) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi asal Taiwan Tai Twun Enterprise Co Ltd.

“Kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan misi Gamatechno dalam mengembangkan layanan solusi berbasis sistem dan teknologi informasi untuk kota cerdas. Melalui kerjasama ini pula Gamatechno berniat lebih meningkatkan perannya di bidang teknologi transportasi,” ujar Direktur Gamatechno Muhammad Aditya AN.

Penandatanganan Memorandum of Agreement antara PT Gamatechno Indonesia dan Tai Twun Enterprise Co Ltd sendiri dilakukan Kamis 22 Desember 2016 di University Club UGM. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia solusi teknologi informasi, Aditya mengakui Gamatechno memang memiliki fokus pada pengembangan produk dan solusi teknologi informasi untuk segmen perguruan tinggi, lembaga pemerintah, perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik, serta industri lifestyle.

“Tai Twun sendiri kami pilih sebagai partner kerjasama karena memiliki fokus yang sama dengan kami yakni pengembangan produk dan solusi teknologi informasi. Dan dari pengamatan kami, Tai Twun memiliki berbagai teknologi yang bisa diimplementasikan di Indonesia dan tentu adanya potensi menguntungkan bagi kedua pihak atas kerjasama ini,” jelasnya.

Diungkapkan Aditya, untuk segmen transportasi dan logistik sendiri, hingga saat ini Gamatechno telah mengembangkan beberapa produk unggulan bagi perusahaan atau organisasi yang bergerak dibidang layanan transportasi dan logistik.

Beberapa produk tersebut di antaranya gtFleets yakni sistem informasi pengelolaan armada, gtSmart Ticket System atau sistem tiket elektronik berbasis smartcard, serta aplikasi mTransport yakni aplikasi mobile untuk informasi dan layanan transportasi publik.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Tai Twun Enterprise Co Ltd Thomas Soo mengatakan, kerjasama dengan UGM tersebut merupakan upaya mereka untuk menyatukan keahlian masing-masing dan bersama-sama mengembangkan produk yang bermanfaat. Diharapkan tentu produk yang dihasilkan bersama nanti bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak.