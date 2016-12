\Centratama Telekomunikasi Indonesia Incar Dana Rights Issue Rp2,07 Triliun\

JAKARTA - Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) berencana melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ataurigth issue.Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Dalam aksi korporasi tersebut,perseroan mengincar dana sebesar Rp2,07 triliun. Pasalnya, perseroan melepas 20.788.976.600 saham baru dengan nilai nominal Rp100. Nantinya, sekira 93% dari dana hasil right issue untuk anak usahanya yakni, PT Network Quality Indonesia (NQI). Di mana dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman. Kemudian, empat persen akan digunakan membeli saham NQI berdasarkan jual beli saham bersyarat, dan tiga persen digunakan untuk modal kerja perseroan.

Adapun, setiap satu pemegang saham lama akan berhak mendapat saham rigth issue dan setiap satu saham rigth issue memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sementara untuk waktu pelaksanaannya, tanggal pencatatan saham rigth issue pada tanggal 5 Januari 2017dan periode perdagangan dan pelaksanaan rigth issue dari tanggal 5 hingga 11 Januari 2017. Adapun bertindak sebagai pembeli siaga adalah Clover Universal Enterprise Ltd.

Saat ini, komposisi kepemilikan CENT dimiliki oleh Clover Universal Interprises Ltd sebesar 59,42%, UBS AG Singapore Non Treatty Omnimbus 9,3%dan masyarakat 31,24%. Jika Clover melepas sahamnya dan diambil oleh pemegang sahamnya maka komposisi kepemilikannya berubah menjadi Colver sebesar 38,42%, UBS AG Singapore Non Treaty 9,3%dan masyarakat 52,43%.

Namun, jika saham rigth issue tersebut tidak diambil maka Clover sebagai pembeli siaga akan meningkat kepemilikannya hingga 86,19%, sementara kepemilikan UBS AG Singapore Non Treaty akan turun 3,18%dan masyarakat hanya 10,63%. (kmj)