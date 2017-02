\5 Bangunan Nyentrik di Amerika Serikat\

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang di luar kebiasaan. Mereka tidak takut untuk berimajinasi hingga ke luar batas. Tak jarang ide-ide gila mereka disalurkan ke dalam bentuk karya arsitektur.

Mulai dari arsitektur bangun berbentuk binatang, buah-buahan, hingga perkakas tersebar di seluruh dataran Amerika, seperti dilansir Curbed berikut ini:

1. The Big Duck in Flanders, New York

Terdapat sebuah arsitektur bergaya nyentrik yang terletak di Long Island, Newyork. Di sana terdapat sebuah bangunan berbentuk bebek yang didirikan pada tahun 1931 oleh Riverhead duck farmer Martin Maurer.

Muarer menggunakan bingkai kayu dan beton untuk membuat struktur bangunan berbentuk bebek setinggi 20 kaki. Selain itu, dia juga menambahkan lampu di bagian mata bebek agar menimbulkan efek bersinar ketika dinyalakan.

Awalnya bangunan ini dibuat untuk menjual anak bebek dan telur. Namun, dengan keunikannya tersebut kini bangunan tersebut beralih fungsi menjadi pusat pariwisata serta tempat menjual suvenir bebek.

2. Eli’s Florida Orange World

Bangunan berbentuk jeruk ini didapuk sebagai arsitektur berbentuk buah jeruk terbesar yang ada di dunia. Toko berbentuk setengah jeruk atau jeruk terbelah ini memiliki tinggi 60 kaki.

Barang yang dijual di toko tersebut pun dapat direpresentasikan dari bentuk bangunannya. Produk yang dijual di toko ini adalah varian buah jeruk, dan beberapa produk lainnya.