\Setelah Diresmikan Hary Tanoe, MNC Financial Services Siap Layani Masyarakat\

SURABAYA - Chairman and CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo meresmikan gedung 12 lantai untuk MNC Bank, MNC Finance, MNC Securities, MNC Life, MNC Insurance, MNC Leasing, dan MNC Asset Management. Memberikan pelayanan terintergrasi MNC Financial Services di Surabaya.

“Kita integrasikan MNC Financial Services di satu kantor,” kata Hary Tanoe, saat memberikan sambutan dalam persemian tersebut, Surabaya, Jumat (28/4/2017). Dengan gedung tersebut diharapkan sinergi antar unit bisnis MNC bisa lebih maksimal, kinerja menjadi lebih baik.

Peresmian Integrated Financial Services di kota Surabaya merupakan bagian dari rangkaian sinergi yang akan dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia pada tahun ini, yakni Denpasar-Bali, Medan dan Pekanbaru. Di mana 7 unit bisnis di bawah MNC Financial Services beroperasi dan memberikan pelayanan terpadu kepada nasabah di dalam satu gedung.

Direktur Utama MNC Financial Services Andrew Haswin menyatakan, Integrated Financial Services merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan solusi keuangan yang lengkap dan terintegrasi. “Kami ingin menyediakan one-stop financial solution bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Di antaranya melalui layanan perbankan yang ditawarkan oleh MNC Bank, layanan pembiayaan pribadi oleh MNC Finance, layanan perantara pedagang efek oleh MNC Sekuritas, produk asuransi jiwa oleh MNC Life, produk asuransi umum oleh MNC Insurance, layanan pembiayaan usaha oleh MNC Leasing dan produk investasi reksadana oleh MNC Asset Management.

“Kini layanan dan jasa keuangan yang kami miliki dapat diakses masyarakat dengan lebih cepat, mudah, dan praktis karena seluruh anak usaha MNC Financial Services berada dalam satu gedung” ungkapnya.

Selain itu MNC Financial Services juga telah memperkuat digitalisasi di seluruh unit usaha melalui enhancement sistem baru, menyelesaikan migrasi sistem anak perusahaan ke Private Cloud, Disaster Recovery, sentralisasi contact center dan pengembangan front end digital system sebagai fondasi untuk membangun multi channel distribution (omni channel).

“MNC Group berkembang pesat salah satunya karena semangat sinergi,” tegasnya. Dia mencontohkan MNC Media yang menjadi grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara melalui dukungan kehadiran media-media lainnya baik cetak, online, maupun new media, sehingga MNC Media memberikan jawaban bagi masyarakat akan kebutuhan informasi dan komunikasi melalui variasi media yang dimilikinya.

“Hal yang sama juga ingin kami aplikasikan di MNC Financial Services. Kami yakin bahwa kinerja perusahaan ke depannya dapat ditingkatkan melalui sinergi antar anak perusahaan kami,” tutur Andrew.