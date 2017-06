\Stok Tersedia, Harga Daging Sapi di Kupang Terkendali Rp90.000/Kg\

KUPANG - Harga jual daging sapi di Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih terbilang murah dibandingkan harga di Jakarta. Harga daging sapi berada di angka Rp90.000 per kilogram.

"Harga ini dipastikan akan terus bertahan hingga lebaran nanti," kata seorang pedagang daging sapi, Son, di Pasar Kasih Naikoten Kupang kepada Okezone Kamis (1/6/2017).

Bertahannya harga jual daging sapi di pasaran itu karena stoknya sangat tersedia. Apalagi, kata dia, warga Kota Kupang punya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan lauk dalam rumah tangganya. "Masih ada daging ayam, daging ikan, dan jenis lauk lainnya," katanya.

Dia menjamin, stok daging akan tetap tersedia dan akan dijual dengan harga normal hingga lebaran nanti. "Kondisi ini sudah biasa terjadi di saban tahun," katanya.

Sementara harga jual bawang putih mengalami kenaikan seharga Rp10.000 per kg. Saat ini bawang putih dijual dengan harga Rp60.000 per kg dari sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per kg.

"Kami naikkan harganya karena pasokan yang kami dapat mulai berkurang. Bahkan kami belinya dengan harga Rp500.000 sampai Rp700.000 per karungnya. Karena itulah kami naikkan harga jualnya," kata seorang pedagang bawang, Welmince.

Di sisi lain, harga bawang merah juga masih relatif stabil dijual seharga Rp35.000 per kg untuk jenis bawang lokal. Sedangkan untuk harga bawang merah impor dijual dengan harga Rp30.000 per kg. "Bawang merah impor ini kami beli dari Bima," katanya.

Meskipun relatif stabil namun dia tak menjamin akan terus stabil. "Sangat tergantung dari pasokan dan kebutuhan di pasaran. Jika pasokan lancar saya jamin akan terus stabil hingga hari raya nanti. Tetapi jika sebaliknya maka akan ada kenaikan," katanya.

(kmj)