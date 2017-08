\Tony Fernandes Pilih Raline Shah Jadi Komisaris AirAsia Indonesia, Ini Alasannya!\

JAKARTA – CEO Grup AirAsia Tony Fernandes telah menunjuk Raline Shah sebagai komisaris independen AirAsia Indonesia. Ada beberapa alasan Tony menunjuk aktris tersebut menjadi pejabat di perusahaannya.

Menurut Tony, Raline adalah sosok cerdas, berbakat, muda, dan independen, seperti yang AirAsia butuhkan untuk membuat perusahaan tetap menjadi yang terdepan.

"Saya yakin ia akan dapat menawarkan perspektif segar terhadap situasi pasar menjelang rencana AirAsia Indonesia untuk melantai di bursa,” kata Tony dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Baca Juga:

Raline Shah Jadi Komisaris Independen AirAsia Indonesia, Ini Tujuannya!

AirAsia, kata dia, senantiasa relevan serta dekat dengan kaum muda dan generasi millennial.

“Dengan Raline, kami mampu meraih itu. AirAsia selalu berpikir out of the box dan sementara beberapa pihak mungkin akan heran, hal-hal seperti inilah yang justru membuat kami senantiasa relevan dan unggul atas pesaing," jelasnya.

Sebelumnya, Tony Fernandes mengunggah fotonya bersama Raline Shah di akun Instagram @tonyfernandes, Senin 7 Agustus 2017. Foto itu dilengkapi keterangan bahwa sang aktris menjadi direktur baru di AirAsia Indonesia.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah . Smart creative humble . A real coup readying our company for IPO," tulis Tony.