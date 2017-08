\Jadi Komisaris AirAsia, Raline Shah: Saya Tidak Sabar Bawa Perspektif Baru dalam Bisnis Perusahaan\

JAKARTA – Aktris Raline Shah dipilih CEO AirAsia Group sebagai Komisaris Independen di AirAsia Indonesia. Tony percaya, Raline akan membuat kondisi AirAsia semakin membaik.

Raline Shah mengatakan, komitmen AirAsia untuk menghadirkan penerbangan yang hemat biaya bagi siapa pun selalu menginspirasi.

"Dan saya sangat bersemangat dapat bergabung dengan keluarga besar AirAsia. Dengan latar belakang yang berbeda dari komisaris lainnya, membuat saya dapat lebih menjaga netralitas dalam menjalankan tugas utama sebagai komisaris independen,” kata Raline dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

“Saya yakin bahwa untuk dapat maju, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, dan saya menyambut peluang tersebut dengan bergabung bersama AirAsia. Saya sudah tidak sabar untuk dapat membawa perspektif yang baru ke dalam bisnis perusahaan," jelasnya.

Sebelumnya, Tony Fernandes mengunggah fotonya bersama Raline Shah di akun Instagram @tonyfernandes, Senin 7 Agustus 2017. Foto itu dilengkapi keterangan bahwa sang aktris menjadi direktur baru di AirAsia Indonesia.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah . Smart creative humble . A real coup readying our company for IPO," tulis Tony.