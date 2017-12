JAKARTA - Praktisi pasar saham Ellen May berpesan bagi investor untuk bersikap waspada menghadapi tahun depan. Pasalnya, akan ada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 kabupaten dan kota serta provinsi di Indonesia.

"Kalau saya lihat masih bisa menguat tapi sudah mulai waspada. Menguat pada kuartal pertama, lalu masuk kuartal kedua hati - hati banget," ujarnya di sela - sela peluncuran buku Nabung Saham Sekarang yang merupakan karangan Ellen May, di Plaza Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Pendiri Ellen May Institute ini melanjutkan, dunia termasuk di dalamnya adalah pasar modal menghadapi sebuah siklus yang bersifat panjang, menengah, dan pendek. Siklus besar terjadi pada rentang 60 hingga 70 tahun, siklus yang lebih kecil lagi terjadi dalam rentang 30 hingga 35 tahun.

"Lalu, ada siklus 10 tahunan di mana setiap 10 tahun biasanya terjadi crash dan itu biasanya di tahun 7 atau 8. Enggak ada yang tahu, tapi kita waspada, karena kalau kita melihat secara historis tahun 1977, 1987, 1998, dan 2008 ada crash, dan no body knows enggak ada orang yang bisa timing the market dengan exacly tepat, tapi enggak ada salahnya kalau kita sudah dapat lampu kuning kita waspada," papar dia.

Dia melanjutkan, untuk menggerakkan sebuah perekonomian maka diperlukan spending, yang didorong dengan hutang. Ketika hutang ini bengkak terlalu besar, lanjutnya, maka akan terjadi crash kecil dan crash kecil bisa diatasi dengan kebijakan moneter dengan menaik turunkan suku bunga.

"Belum tentu juga crash karena biasanya, crash disertai dengan inflasi tinggi, sementara saat ini inflasi masih belum tinggi. Yang perlu kita waspadai adalah pertumbuhan ekonomi enggak bisa cepat karena pajak, dan juga hutang negara berkembang dan hutang China besar sekali," kata dia.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka Ellen May memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung bergerak di rentang 6.300 hingga 6.500,

"Saya enggak terlalu optimis tahun depan mungkin sekitar 6.300 6.500," tutup dia

