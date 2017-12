JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, gerakan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) akan memfasilitasi pinjaman permodalan ke lembaga keuangan.

"Kami dari awal sekali menyatakan bahwa Pemprov tidak akan memberikan pemodalan, gerakan OK OCE tidak akan memberikan permodalan," kata Sandiaga di Balaikota Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Baca Juga: UMKM hingga Wirausaha Pemula Semakin Mudah Raih Pinjaman

Satu kecamatan akan ada satu pusat kewirausahaan, yakni gerakan berbaur program yang diluncurkan oleh kemitraan pemerintah dan elemen masyarakat, katanya.

"Tapi akan memfasilitasi dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan, perbankan, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan syariah yang memang berkompetensi untuk memberikan pinjaman permodalan," kata Sandiaga.

Baca Juga: Sandiaga: Dana Rp82 Miliar Program OK OCE untuk Pelatihan!

Pada semua pihak akan dilakukan koordinasi dan Pemprov DKI hanya memfasilitasi, menjembatani, katanya.

"Kasihan kalau teman-teman memberitakannya salah. Lihat aja dari awal sekali memang kami nggak ada menjanjikan memberikan modal," kata Sandiaga.

Dia berharap warga yang membutuhkan modal silahkan datang ke kecamatan dan itu difasilitasi.

"Jadi nanti kami sandingkan, ada bank DKI dan beberapa bank juga yang sangat tertarik untuk membantu," kata Sandiaga.

(dni)