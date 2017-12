JAKARTA - Manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus). Teori itulah yang kemudian membawa pengertian bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini tak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi.

Dalam konteks inilah peran seorang ekonom sangat penting untuk memberi landasan teoritis bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi secara praktis. Berikut 10 tokoh ekonom dunia paling populer.

John Maynard Keynes (5 Juni 1883-21 April 1946)

John Maynard adalah seorang ekonom Inggris yang telah memberikan kontribusi besar terhadap makroekonomi. Ia dinobatkan sebagai ekonom paling berpengaruh di dunia yang sangat profesional dan terbaik di bidangnya. Dia juga telah memberikan teori umum pada 1936. Dia adalah ekonom utama abad ke-20, dan ekonom terbaik dimana sosok seperti dirinya diprediksi baru bisa lahir lagi pada abad berikutnya karena karyanya cukup terkenal dan otentik.

Friedrich Von Hayek (8 Mei 1899-23 Maret 1992)

Friedrich Von adalah ekonom Inggris-Austria yang dikenal dengan aliran liberalisme klasiknya. Dia dianggap sebagai ahli teori dan filsuf utama abad ke-20. Dia adalah ekonom dari negara-negara yang suka hidup di bawah komunisme. Dia juga telah melakukan banyak pekerjaan untuk kebebasan politik pada sebuah negara. Namanya tidak banyak terkenal di daerah Barat tapi bekerja untuk pasar bebas.

Ludwig Von Mises (29 September 1881- 10 Oktober 1973)

Ludwig Von Mises adalah seorang profesional ekonom dari Austria School. Ia lebih terkenal dengan karyanya yang berkaitan dengan praksiologi dan tindakan. Dia juga telah memberikan dogma sosialis yang berbeda di abad ke-20. Dia melakukan pekerjaannya hampir mencapai usia 80 tahun dan paling baik dengan merancang kebijakan terbaik agar ekonomi negara tetap stabil.

Milton Friedman (31 Juli 1912- 16 November 2006)

Milton Friedman adalah seorang ekonom Amerika Serikat (AS) yang terkenal dan berpengaruh serta telah menerima Nobel Memorial Prize in Economic Sciences. Dia dinobatkan sebagai pendukung paling penting dari pasar bebas di abad ke-20. Dia menekankan peran pemerintah terhadap kebijakan Keynesian dan anggaran yang seimbang. Dia dianggap sebagai ekonom terbaik periode pasca perang.

Arthur Pigou (18 November 1877-7 Maret 1959)

Arthur Pigou pada dasarnya adalah seorang ekonom Inggris yang juga seorang guru terbaik. Dia telah memberikan kontribusi besar terhadap bidang ekonomi yang berbeda dan terutama ekonomi kesejahteraan. Konsep ekonomi kesejahteraan memberikan kerangka kerja utama dengan semua efek samping yang berbahaya terkait dengan proses produksi. Juga solusi dari berbagai masalah yang berkaitan dengan karya awalnya berdasarkan ekonomi.

Paul Samuelson (15 Mei 1915- 13 Desember 2009)

Paul Samuelson adalah seorang ekonom AS pertama yang memenangkan Hadiah Nobel Memorial terutama di bidang Ilmu Ekonomi. Dia juga seorang penulis penulis Economist sukses. Studi utama nya terkait dengan kemampuan matematika. Semua buku yang ditulis olehnya benar-benar diberi gelar Ekonomi yang menggambarkan profesionalnya dengan sempurna. Namanya masuk dua kali di daftar ekonom terbaik dan berpengaruh di dunia.

John Kenneth Galbraith (15 Oktober 1908-29 April 2006)

John Kenneth Galbraith adalah seorang ekonom Kanada. Dia telah menulis banyak buku berkaitan dengan isu ekonomi dan teori berbeda yang terkait dengannya. Fokus utama karyanya adalah tentang kontrol harga, inflasi dan upah. Buku-bukunya tidak membosankan tapi menghibur dan banyak dicari oleh para pemerhati ekonomi karena menampilkan persepektif berbeda dari ekonomi mainstream.

John Hicks (8 April 1904-20 Mei 1989)

John Hicks adalah ekonom Inggris yang dianggap sebagai salah satu ekonom terbaik abad ke-20. Dia telah memberikan kontribusi besar pada teori permintaan konsumen dalam ekonomi mikro dan beberapa model pendekatan ekonomi. Dia juga diberi hadiah Nobel Memorial terutama atas kontribusinya kepada Ilmu Ekonomi. Berkat pemikirannya ilmu ekonomi bisa diajarkan untuk berpikir sangat profesional karena kecerdasan dan pemikirannya.

Bill Phillips (23 September 1964-sekarang)

Bill Philips adalah seorang ekonom berpengaruh asal Selandia Baru. Dia telah memberikan kontribusi terbaik dengan memperkenalkan Philip Curve pada 1958. Philip Curve adalah alat yang menunjukkan pertumbuhan harga terhadap pertumbuhan pengangguran. Philip Curve banyak menjadi perbincangan di dunia serta banyak digunakan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi khususnya tentang suku bunga.

Robert Lucas (15 September 1937-sekarang)

Robert Lucas adalah seorang ekonom Amerika. Robert Lucas dikenal karena teorinya “Rational Expectations” yang memberikan penjelasan tentang efek kebijakan pemerintah. Ini juga merupakan cara standar terbaik untuk menjelaskan mengapa kebijakan Keynesian tidak pernah berjalan dalam kehidupan praktis. Dia juga telah menerima hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi pada 1995. Dia dinilai sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh di abad ke-20.

Sejumlah Ekonom Terkemuka Indonesia

1. Widjojo Nitisastro

Widjojo Nitisastro adalah seorang ekonom Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Pria kelahiran 23 September 1927 ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dari 1971 sampai 1973. Selain itu, ia juga pernah ditunjuk sebagai Menko Ekuin sekaligus Ketua Bappenas periode 1973-1978 dan 1978-1983.

2. Soemitro Djojohadikoesoemo

Tokoh ekonom yang dijuluki Begawan Ekonomi Indonesia. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Orde Baru seperti JB Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro. Soemitro pernah lima kali menjabat sebagai menteri di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dirinya juga ikut mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan juga diangkat oleh PBB menjadi anggota lima ahli dunia (group of five top experts).

3. Emil Salim

Ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan politisi Indonesia ini juga merupakan salah seorang di antara sedikit tokoh Indonesia yang berperan internasional. Ia adalah tokoh lingkungan hidup internasional yang pernah menerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF), suatu lembaga konservasi mandiri terbesar dan sangat berpengalaman di dunia. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 10 April 2007 dan pada 25 Januari 2010 dilantik kembali untuk periode kedua sekaligus menjadi ketuanya.

4. Muhammad Chatib Basri

Seorang ekonom, peneliti, dan profesional yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak 21 Mei 2013 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 14 Juni2012. Keahliannya terutama dalam bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Ia pernah duduk sebagai Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010)

5. Armida Salsiah Alisjahbana

Wanita hebat ini adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga adalah Guru Besar dan Pembantu Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD).

6. Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan saat ini merupakan wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

7. Boediono

Boediono adalah Wakil Presiden Indonesia yang terpilih dalam Pilpres 2009 bersama Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia. Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai guru besar.

8. Rizal Ramli

Seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Terakhir dirinya menjabat sebagai Menko Maritim di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jauh sebelumnya Rizal pernah menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan pada Kabinet Persatuan Nasional di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasehat ekonomi PBB.

Aliran Ekonomi

Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Aliran Karl Marx (pertumbuhan dan kehancuran)

Karl Marx mengemukakan teorinya berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat dimana perkembangan itu melalui lima tahap masyarakat yakni masyarakat primitif, masyarakat perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat sosial.

Aliran Neo-Klasik

Kira-kira pada tahun 1870-an ada pengeseran dalam aliran ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Aliran baru itu disebut Aliran Neo-Klasik. Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang.

Teori Schumpeter

Menurut Joseph Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus (Discom-Tinuous), yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perubahan dalam selera konsumen memang ada tetapi perubahan itu bersifat gradual atau sedikit demi sedikit.

Analisis Post-Keynesian

Analisis Keynesian menggunakan anggapan berdasar keadaan waktu sekarang seperti mengenai tingkat teknik tenaga kerja selera, dengan tidak memperhatikan keadaan jangka panjang