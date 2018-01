JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono memastikan salah satu venue Asian Games yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam kondisi siap 100%. Sehingga pada hari Minggu 14 Januari 2018 nanti, Stadion kebanggan masyarakat Indonesia ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan, saat peresmian nanti Stadion ini rencananya akan menggelar laga internasional pertamanya sejak selesai di renovasi. Di mana laga tersebut akan mempertemukan antara Timnas Indonesia melawan Islandia.

"Ini sudah 100% sudah semua. Jadi tanggal 14 Pak Presiden mau meresmikan ini jadi hari Minggu besok sekalian pertandingan Timnas Indonesia melawan Islandia. Jadi sebelum Timnas bermain Bapak Presiden mau meresmikan," ujarnya saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Dari sisi lampu, Basuki mengatakan jika lampu yang terpasang di Stadion ini merupakan yang terbaik di dunia pada saat ini. Yang menarik, lampu penerangan akan redup jika salah satu tim berhasil mencetak gol atau saat pertandingan memasuki jeda istirahat.





"Saya kira gini kalau lighting ya saat ini the best In the world terbaik di dunia saat ini, tapi nanti kita akan dikalahkan Tokyo 2020, tapi nanti. Tapi yang sekarang ini katanya kita yang terbaik untuk lightning," jelasnya.

Tak ingin kalah, sound system juga menjadi lebih baik lagi. Menurutnya saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya, sound system yang berada di stadion tersebut akan terlihat lebih dramatis.

"Sound system juga begitu jadi ketika menyanyikan Indonesia raya pembukaan segala kan pasti akan lebih dramatis , karena memang maksimum untuk soundsystem lighting juga," jelasnya.

Sementara dari sisi bangku lanjut Basuki, yang terpasang saat ini merupakan standar Internasional karena sudah terpasang single seat (satu orang satu kursi). Bangku penonton pun dibuat semakin menarik karena dikonfigurasi dengan warna bendera Indonesia yakni merah putih. "Saya kira kursinya kalau dulu bangku sekarang sudah singlenya sheet dengan konfigurasi bendera merah putih," jelasnya.

Rumput yang terpasang pada stadion ini juga sudah merupakan yang terbaik dengan mengacu pada standar FIFA (Federasi Sepak Bola Dunia). Bahkan, disaat hujan sekalipun, lapangan ini tidak akan ada genangan karena drainase yang dimiliki juga sudah terverifikasi oleh FIFA. "Genangan air, ini standar air sudah standar Fifa jadi drynase ini sudah Inyallah engga ada genangan-genangan lagi. Rumputnya pun di sertifikasi," ucapnya.

Dari sisi keamanan, Stadion ini juga sudah memiliki security yang baik. Bahkan di saat keadaan darurat, stadion ini bisa segera dikosongkan hanya dalam waktu 15 menit saja.

"Kemudian apanya nanti scurity nya dihitung kalau ada emergency ini 15 menit harus kosong tidak boleh lebih dari 15 menit, itu standar Fifa kalau enggak gitu kita enggak bisa pake standar ini," jelasnya.

