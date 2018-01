ADA banyak barang berharga dan langka di dunia ini yang perlu disimpan sebagai tanda bahwa barang itu sangat spesial. Biasanya barang berharga itu di kemudian hari nilainya sangat tinggi. Nilai benda bisa miliar hingga jutaan karena latar belakang benda yang berasal dari masa lalu.

Berikut 10 koleksi terbaik dan termahal di dunia:



The Gutenberg Bible/Alkitab



The Gutenberg Bible/Alkitab (USD100.000) Alkitab khusus ini ditulis dalam bahasa Latin dan diterbitkan pada 1450. The Gutenberg Bible merupakan buku besar pertama yang dicetak. Seluruh informasinya masih ada dan pada 2007 buku ini terjual seharga USD100.000.

Baca Juga: Wih! Vas Bunga Asal China Ini Dibeli Rp83 Miliar



Pair of Levi Strauss & Co/Celana Jeans



Levi`s adalah merek pakaian barat terkenal, dan mereka meluncurkan celana kerja pertama untuk pria denim pada 1873. Levi’s sekarang disebut-sebut sebagai jeans paling mahal dan berharga di dunia. Saat dilelang di eBay, jeans ini terjual USD60.000 pada 2005. Prestasi ini masuk dalam Guinness Book of World Records karena harganya sangat tinggi.



World`s Largest Diamond Necklace/Kalung Diamond



World`s Largest Diamond Necklace (kalung diamond terbesar di dunia) adalah barang koleksi dunia paling mahal. Diamond ini 30 tahun lalu ditemukan di Republik Kongo. Ini adalah kalung paling mahal di dunia yang dijual dengan harga USD55 juta di Singapura pada 2012. Ini adalah kalung berlian yang dilapisi dengan berlian seberat 407 karat di atasnya.

Baca Juga: Wih, Surat Salah Satu Korban Kapal Titanic Dilelang Rp1,39 Miliar!



Double Fantasy John Lennon Album



Album menakjubkan ini dibuat hasil kolaborasi Yoko Ono-John Lennon dan merupakan album pertama yang dirilis oleh pentolan The Beatles itu tepat tiga minggu sebelum kematiannya. Album ini dirilis pada 1980 dan mendapat banyak mendapat respons positif dari masyarakat dan sukses secara komersial di seluruh dunia. Album ini juga menerima penghargaan Grammy 1981. Nilai album ini diperkirakan mencapai USD525.000.



T206 Honus Wagner Baseball Card/Kartu Bisbol



Honus Wagner adalah pemain bisbol Jerman yang dinobatkan sebagai salah satu pemain bisbol terbaik sepanjang masa. Dia telah bermain liga nasional dari 1897 sampai 1917 dan telah memenangkan banyak gelar. Kartu bisbolnya dibuat oleh perusahaan American Tobacco. Nilai kartu ini diperkirakan mencapai USD50 namun dijual pada 2000 dengan harga USD1,26 juta.

1787 Chateau Lafite/Wine



Chateau Lafite terbuat dari perkebunan anggur di Prancis pada abad ke-19. Prancis era itu merupakan penghasil anggur utama di seluruh dunia. Anggurnya sangat mahal terutama anggur merah. Jenis anggur tertentu diperkenalkan di pasaran pada 178 dan dinamakan sebagai anggur termahal di dunia karena harganya mencapai USD160.000. Anggur ini dibeli oleh presiden ke-3 AS dengan harga tinggi. Baca Juga: Dilelang, Catatan Teori Kebahagiaan Albert Einstein Terjual Rp21 Miliar William Shakespeare Autograph/Tanda Tangan



William Shakespeare dianggap sebagai penyair terbaik dunia yang berasal dari Inggris. Dia telah menciptakan banyak puisi menakjubkan yang telah diterjemahan dalam berbagai bahasa di dunia. Tanda tangan asli penyair ini sangat langka dan banyak diburu para penggemarnya di dunia. Tanda tangan penyair besar ini dijual dengan harga USD5 juta.



Treskilling Yellow Stamp/ Perangko



Perangko Treskilling Yellow dianggap sebagai perangko paling berharga di dunia yang merupakan cap perangko Swedia dan dikeluarkan pada 1855. Perangko ini menampilkan berbagai lambang dan simbol lainnya di atasnya. Dicetak dengan gaya sangat normal dengan warna berbeda. Itu adalah satu-satunya salinan cap yang ditemukan di dunia ini yang sangat langka. Itulah alasannya dijual dengan harga USD2,3 juta pada 1996.