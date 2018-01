TAMAN kota atau taman umum merupakan sebuah fasilitas publik yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas positif masyarakat. Tidak hanya sebagai ruang hijau, manfaat positif lain keberadaan taman kota adalah sebagai fasilitas rekreasi gratis.

Berikut 10 taman kota terindah di dunia:



BUKIT TIMAH NATURE RESERVE Singapura

Konsep taman kota Bukit Timah Nature ini adalah cagar alam yang luasnya hanya 1,64 kilometer persegi dan lokasinya berdekatan dengan pusat Kota Singapura. Taman ini berada pada 12 kilometer dari pusat bisnis Singapura dan di terletak di lereng bukit tertinggi, tepatnya di ketinggian 163 meter.



MONSANTO FOREST PARK Lisbon, Portugal

Taman kota indah ini memiliki luas lebih dari 2.400 ha yang berada di Kota Lisbon. Banyak turis dan penduduk lokal datang ke taman untuk melirik cakrawala indah Lisbon yang terlihat dari taman. Taman Hutan Monsanto juga menjadi surga bagi pencinta alam. Sebagian besar isi taman berupa pohon di mana melalui taman ini menjadi tempat mengelola spesies tanaman dan hewan.

YARKON PARK

Tel Aviv, Israel Sebuah taman umum kota besar terletak di Tel Aviv dengan 16 juta pengunjung setiap tahunnya. Taman ini memiliki hamparan rumput luas, fasilitas olahraga, lapangan, kebun raya, kandang burung, taman air, tempat konser outdoor dan danau. Paru-paru hijau besar di tengah kota yang sibuk ini selalu penuh dengan pelari, pengendara sepeda dan pengunjung lainnya yang ingin rehat sejenak dari hiruk pikuk kota.



PHOENIX PARK Dublin, Irlandia

Taman ini dinobatkan sebagai taman kota terbesar di Eropa. Uniknya, tidak hanya terdapat tanaman, melainkan juga terdapat binatang, rumput hijau, hutan, dan monumen bersejarah yang berusia tua. Bila sempat berkunjung ke sana, Anda akan melihat ratusan kijang dan rusa di taman indah ini.

LUXEMBOURG GARDEN Paris, Prancis

Sesuai namanya, taman ini berada di dekat Istana Luxembourg. Taman ini menjadi taman terbesar kedua di Paris. Kendati dekat dengan istana, masyarakat Paris masih bisa mengunjungi taman sembari piknik atau hanya berjalan santai di rumput yang rimbun. Taman ini juga makin artistik sebab terdapat banyak patung dengan desain air mancur yang bisa memanjakan mata.



GRIFFITH PARK Los Angeles, AS

Taman kota besar ini terletak di pegunungan Santa Monica dan area seluas lebih dari 4.000 ha. Taman ini mencakup Kebun Binatang Los Angeles, Observatorium Griffith, lapangan golf, tempat konser dan banyak jalur hiking. Taman ini menawarkan panorama indah metropolitan di bawahnya dan dianggap sebagai daya tarik utama kota Los Angeles (LA).

CENTRAL PARK New York Amerika Serikat (AS)

Diresmikan pada 1857, Central Park yang ada di Kota Manhattan ini ternyata sudah menjadi tempat rekreasi terbesar di New York. Tercatat sedikitnya ada 35 juta pengunjung yang datang dari berbagai daerah dan mancanegara setiap tahunnya ke taman ini. Luas area taman ini ditaksir mencapai 323.749 hektare (ha) dan lokasinya berada di tengah-tengah perkantoran serta gedung bertingkat menjadikan taman ini kian favorit bagi masyarakat Manhattan.



HYDE PARK London-Inggris

Di London terdapat taman kota dengan lanskap yang memadukan sungai datar, taman, dan hutan. Hyde Park merupakan taman kota terbesar di London yang memiliki luas area 142 ha. Taman kota ini juga berperan sebagai paru-paru hijau di pusat kota. Tidak heran bila pekerja di London kerap bersantai beberapa jam di taman ini saat waktu senggang.

PARK GÜELL, BARCELONA Spanyol

Kompleks taman dengan elemen arsitektur ini terletak di sebuah bukit di Kota Barcelona. Dirancang oleh arsitek tersohor Antoni Gaudí pada 1900-1914, bangunan ini membentang seluas 17,18 ha (0,1718 km ²), yang menjadikannya salah satu karya arsitektur terbesar di Eropa selatan. Ini adalah Situs Warisan Dunia UNESCO dan tempat yang bagus untuk bersantai di tengah padatnya Kota Barcelona.



BOSQUES DE PALERMO Buenos Aires, Argentina

Taman kota ini juga dikenal sebagai Parque Tres de Febrero. Jalur taman di jantung ibu kota Argentina ini selalu sibuk dengan aktivitas jogging, rollerblader dan para pesepeda. Sebuah danau kecil di tengah taman menambah keindahan taman. Selama akhir pekan, taman itu penuh dengan para pelancong.



(Koran Sindo/Bobby Firmansyah)