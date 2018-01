JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pertama kalinya mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split. Pengumuman pemenang ini merupakan hasil lelang Tahap I Tahun 2017.

Dari 10 wilayah kerja (WK) migas yang ditawarkan menggunakan skema gross split, terdiri dari 7 WK melalui Penawaran Langsung dan 3 WK melalui Lelang Reguler. Adapun terdapat 5 WK yang diminati dalam lelang ini.

Lelang WK telah dimulai sejak akhir Mei 2017 dan diperpanjang sebanyak 4 kali dikarenakan menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Perpajakan Gross Split.

Sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Partisipasi yaitu tanggal 29 Desember 2017, terdapat 7 Dokumen Partisipasi untuk 5 WK yang selanjutnya dilakukan Pembukaan dan Pemeriksaan serta Penilaian Akhir oleh Tim Penawaran untuk memberikan rekomendasi pemenang.

"Biasanya lelang memakan waktu 1 bulan-3 bulan, tapi bagaimanapun untuk lelang kali ini hanya satu bulan dari penutupan lelang. Dan sejak penutupan. Kita hanya butuh satu bulan untuk umumkan pemenang, dan Alhamdulillah terlaksana dalam satu bulan bisa dapat," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam pengumuman pemenang lelang di Kantor ESDM, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Adapun dari lelang ini tercatat total nilai investasi dari ke-5 pemenang lelang sebesar USD23,575 juta. Dengan nilai bonus tandatangan yang didapatkan negara sebesar USD3,250 juta.

"Terimakasih semua yng sudah membantu dalam proses evaluasi para bider. Terimakasih pada semua yang membantu selama kurun waktu dari satu bulan Dirjen Migas, Kesekjenan, Balitban," ujar dia.

Archandra pun meminta untuk perusahaan yang belum menemukan lelang tahun 2017, bisa pada akhirnya kembali mengikuti lelang di tahun 2018.

"Bagi (perusahaan) yang belum beruntung pada lelang ini, tolong untuk bisa berpartisipasi di lelang tahun ini, ada kesempatan yang baik di tahun ini," ujar dia.

Berikut 5 perusahaan migas yang memenangkan lelang:

1. WK Andaman I dimenangkan Badala Petroleum (Se Asia) Ltd dengan nilai investasi USD 2,150 juta serta bonus tandatangan sebesar USD750 ribu.

2. WK Andaman II dimenangkan Konsorsium Premier Oil Far East Ltd Kriss Energy (Andaman II) BV Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd. Adapun nilai investasi sebesar USD 7,550 juta dengan bonus tandatangan senilai USD1 juta.

3. WK Merak Lampung dimenangkan oleh PT Tansri Madjid Energi dengan nilai investasi USD1,325 juta. Adapun bonus tandatangan senilai USD500 ribu.

4. WK Pekawai dimenangkan oleh PT Saka Energi Sepinggan. Adapun nilai investasi sebesar USD10,450 juta dengan bonus tandatangan sebesar USD500 ribu.

5. WK West Yamdena dimenangkan oleh PT Saka Energi Indonesia dengan nilai investasi USD2,100 juta. Adapun bonus tandatangan sebesar USD500 ribu.