JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pemimpin Dubai Syekh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Sri Mulyani tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang panjang. Terlebih lembaga World Government Summit ‎ini diketahui memiliki reputasi yang sangat baik di dunia.

Baca Juga: Sederet Fakta Sri Mulyani, Menteri Terbaik di Dunia

"Itu pengakuan dunia dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Syeikh Muhammad bin Rasyid al Maktum kepada Menkeu. Dan penentuannya juga berdasarkan analisis yang panjang ernest and young, sebuah lembaga yang memiliki reputasi dunia sangat baik," kata Jokowi usai meresmikan Raker Kepala Perwakilan RI dengan Kemenlu di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kepala Negara mengaku bangga ‎atas prestasi pembantunya di Kabinet Kerja itu. Menurut dia, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjalan on the track.

"Ya saya kira seluruh masyarakat bangga dan kita sadar bahwa penilaian itu menunjukkan manajemen ekonomi makro kita, pengelolaan ekonomi makro fiskal, pengelolaan APBN kita pada posisi yang tracknya benar, yang hati-hati, yang sangat efektif," tambahnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Apapun Pekerjaan Kita, Tujuannya Bawa Indonesia Maju

"Kenapa dia saja yang diakui? Ya Ini pengakuan dunia dan hanya satu orang menteri. Saya kira kita semuanya bangga," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Sri Mulyani setelah menerima penghargaan ini menerangkan bahwa‎ penghargaan tersebut adalah pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi khususnya di bidang ekonomi.

Ia mendedikasikan penghargaan ini kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

"Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya. Baca Juga: Hari Pers Nasional, Sri Mulyani: Berikan Informasi yang Kredibel soal Keuangan Negara World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain. Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4.000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.