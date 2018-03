JAKARTA - UN Women bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerjasama dengan MNC Insurance mengadakan perlombaan lari yang dibagi menjadi dua kategori 5 kilometer dan 10 kilometer.

Ajang lomba lari yang diselenggarakan di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan International (HPI) yang jatuh pada tanggal 8 Maret.

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap kesetaraan gender yang diwujudkan dalam gerakan HeForShe. He For She Run 2018 diikuti sekitar 5.000 peserta terdaftar dan dimulai pukul 06.00 WIB.

Ketua pelaksana HeForShe Run 2018 Anne Patricia Sutanto mengatakan, mewujudkan kesetaraan gender erat kaitannya dengan membentuk sportivitas. Kesetaraan gender akan tercapai apabila perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, kemampuan, serta pilihan-pilihan yang setara dalam keseharian mereka.

"Hal ini membutuhkan partisipasi sportif dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Atas alasan ini maka IBCWE menggelar HeForShe Run sebagai ajang bagi pelari untuk menyatakan bahwa mereka bersedia untuk bersikap sportif dan mendukung kesetaraan gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Dalam kesempatan ini, MNC Insurance turut mendukung pelaksanaan acara melalui perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh peserta HeForShe Run 2018.

Direktur Utama MNC Insurance mengatakan, dukungan yang diberikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan Indonesia untuk berkarya dalam berbagi bidang.

"Saat ini perempuan sudah semakin aktif dalam berbagai bidang, dan menjadi pengambilan keputusan terbaik dalam keluarga maupun aktivitas profesional. Untuk itu menjadi salah satu concern kami untuk menyampaikan sosialisasi akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi kepada para perempuan di Indonesia," kata dia.

MNC Insurance akan memberikan asuransi jiwa senilai Rp5 juta bagi peserta yang terkena kecelakaan selama perlombaan berlangsung untuk seluruh peserta yang terdaftar.

Sekadar informasi, salah satu produk asuransi unggulan MNC Insurance adalah asuransi kecelakaan diri baik bagi perorangan maupun keluarga. Produk MNC Family care misalnya salah satu produk asuransi keluarga yang memberikan perlindungan bagi seluruh keluarga.

(ulf)

(rhs)