JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Perempuan International (HPI) yang jatuh pada tanggal 8 Maret, UN Women bersama Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) mengadakan perlombaan lari. Event ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap kesetaraan gender yang diwujudkan dalam gerakan HeForShe.

Gelaran lari bersama ini disebutkan akan menjadi sarana kampanye kesetaraan gender. Olahraga ini dipilih dengan pertimbangan lari merupakan olahraga yang menuntut sportivitas. Acara ini berlangsung di Epicentrum Walk, Kuningan.

He For She Run ini dimulai pukul 06.00 WIB dan terbagi dalam dua kategori, 5K dan 10K. Acara ini akan diikuti sekitar 5.000 peserta.

Ketua pelaksana HeForShe Run 2018 Anne Patricia Sutanto mengatakan, dalam mewujudkan kesetaraan gender erat kaitannya dengan membentuk sportivitas. Dia mengatakan, kesetaraan gender akan tercapai apabila perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, kemampuan, serta pilihan-pilihan yang setara dalam keseharian mereka.

"Hal ini membutuhkan partisipasi sportif dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Atas alasan ini maka IBCWE menggelar HeForShe Run sebagai ajang bagi pelari untuk menyatakan bahwa mereka bersedia untuk bersikap sportif dan mendukung kesetaraan gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

UN Women Representative Sabine Machl mengatakan, kesetaraan gender memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki serta seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan partisipasi seluruh masyarakat untuk mengambil tindakan dan mewujudnya.

Melalui kampanye HeForShe dia mengundang laki-laki dan anak laki-laki sebagai mitra setara untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan pwrempuan.

"Mari kita gunakan suara kita untuk menciptakan perubahan transformatif, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi seutuhnya," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

(ulf)

(rhs)