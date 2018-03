JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus bisa berkembang dan bersaing secara global dengan "Go online".

"Kita harus sama-sama mendorong peningkatan kemampuan UMKM kita," kata Rini dalam Telkom Craft Indonesia 2018 di JakartaConvention Center Senayan, Kamis (22/3/2018).

Ia mengatakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) juga mempunyai "marketplace" Blanja.com yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendorong pengembangan UMKM.

Namun, Rini menekankan, bisa "online" saja tidak cukup, karena kualitas produk juga harus bisa dijaga, termasuk bagaimana produk dikemas hingga nanti sampai di tangan konsumen.

"Maka kami lihat ini harus ada pelatihan karena itu kami bentuk Rumah Kreatif BUMN yang jadi sinergi semua BUMN," katanya.

Rini mengatakan Rumah Kreatif BUMN akan dikelola secara mandiri oleh BUMN di 520 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan beragam mulai dari pengenalan teknologi informasi hingga pelatihan untuk memperbaik kualitas produk.

Sejumlah Rumah Kreatif BUMN juga menyediakan area "coworking space" yang bisa dimanfaatkan anak-anak muda yang mau membuka usaha atau membantu UMKM.

"Kami berharap program-program ini bisa meningkatkan kemampuan UMKM kita," tuturnya.

Direktur Utama Telkom Indonesia Alex J. Sinaga, dalam kesempatan yang sama, mengatakan sesuai program Kementerian BUMN untuk mendorong pengembangan UMKM, perusahaan BUMN memiliki Rumah Kreatif BUMN di kabupaten/kota di Indonesia sebagai wadah pembinaan UMKM.

Rumah Kreatif BUMN tidak hanya secara fisik dibangun tetapi juga menitikberatkan upaya mendorong pengembangan produk-produk mulai dari desain, kemasan hingga uji kualitas.

"Itu dilakukan hingga dia memenuhi standar untuk bisa bersaing dengan produk lain," katanya.

Alex menambahkan, UMKM binaan Telkom dan BUMN lainnya juga didorong untuk "go modern, go online, go digital dan go global" dengan edukasi agar bisa meningkatkan daya saing produk.

"Hal ini sesuai arah Bu Menteri bahwa tujuan utama kita, BUMN hadir untuk negeri, salah satunya dengan mengangkat UMKM Indonesia bisa bersaing di pasar domestik maupun global," ungkapnya.

