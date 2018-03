PALU - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tadulako berlangsung di Gedung IT Center Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut, Kamis (29/3/2018).

Bambang Brodjonegoro tiba di Univertas Tadulako pukul 09.45 wita, menaiki kendaraan jenis camry berwarna hitam plat RI 43 disambut Rektor Prof Dr H M Basir Cyio, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC.

Kuliah umum mengangkat tema 'education of asian cummunity development, the impact of asean economic community.' Bambang menjadi narasumber utama pada kuliah umum tersebut, dipandu oleh moderator Lukman Nadjamuddin diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Tadulako.

"Setiap kali ke daerah membuka musrenbang, maka kami akan memberi kuliah umum di salah satu perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut. Hari ini di Untad, tahun lalu di Universitas Borneo," ungkap Bambang PS Brodjonegoro, Kamis (29/3/2018).

Bambang menyebut masyarakat ekonomi Asia, akan memberi kesempatan lebih besar dari pada ancaman ekonomi. Karena itu perlu diberikan penjelasan yang lebih detail agar terbangun pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Masyarakat ekonomi Asia menjadi salah satu model untuk penguatan ekonomi bagi-bagi negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

"Dulu adanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Salah satu alasan lahirnya MEE yaitu karena negara-negara di Eropa seperti Jerman, Inggris, Spanyol, Belgia dan lainnya tidak akan mungkin bersaing dengan Amerika. Karena Amerika memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Ini yang kemudian mendorong negara-negara di Eropa membangun kerjasama penguatan ekonomi bagi negara-negara khusus Eropa," ujarnya.

Sementara itu pejabat mewakili Rektor Untad Prof Dr H M Basir Cyio, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC berharap mahasiswa mengikuti kuliah umum secara seksama yang disampaikan oleh Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Kita berharap kehadiran Menteri Bambang Brodjonegoro beserta rombongan membawa berkah dan berdampak faedah bagi Universitas Tadulako," kata Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan kuliah umum setelah membuka kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Santika Hotel Palu. Bambang tiba di Kota Palu di Rabu (28/3/2018) malam dengan Pesawat Garuda, dan dijadwalkan kembali ke Jakarta Kamis (29/3/2018) pukul 11.30 wita. (lid)

