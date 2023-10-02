Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES, Wapres: Pekerjaan Baik Diteruskan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |08:43 WIB
Erick Thohir Kembali Jadi Ketua Umum MES, Wapres: Pekerjaan Baik Diteruskan
Erick Thohir kembali pimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir kembali memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2023-2028. Hal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah nasional (Munas) Ke-VI MES.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, sosok Erick Thohir layak memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2023-2028. Pasalnya Erick dinilai berhasil menahkodai organisasi nirlaba berbasis sistem ekonomi syariah pada periode sebelumnya.

Pada periode sebelumnya, lanjut Ma'ruf Amin, kepengurusan MES sudah terbangun sampai ke Kabupaten/Kota. Bahkan, hingga ke-23 negara.

"Munas, musyawarah nasional MES sekarang ini dipimpin oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum-nya, saya melihat ini sudah bagus sekali, kepengurusan sudah terbangun sampai ke Kabupaten, Kota, di luar negeri sudah 23 negara," ujar Wapres melalui video pendek yang diunggah di akun Instagram Erick Thohir, dikutip Senin (2/10/2023).

Beberapa capaian yang ditorehkan Erick pada periode sebelumnya di antaranya penghargaan ISO 9001.2015 hingga keuangan MES mampu mencatatkan hasil audit dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Karena itu, Ma'ruf Amin meminta Erick tetap melanjutkan dan meningkatkan kinerja MES ke depannya.

