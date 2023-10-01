Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

GP Ansor Bangga Kader Banser Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua MES

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:53 WIB
GP Ansor Bangga Kader Banser Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua MES
Menteri BUMN Erick Thohir Jadi Ketua MES (Foto: Okezone)
JAKARTA - GP Ansor menyatakan rasa bangga atas terpilihnya kader Banser yakni Erick Thohir sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2023-2025. Adapun keputusan tersebut didapatkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI MES.

Sekjen GP Ansor Abdurahman mengatakan bahwa terpilihnya Erick Thohir tersebut lantaran sosoknya yang mampu memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

"Selamat Pak Erick Thohir atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kami bangga kader Banser dua kali terpilih menjadi Ketua MES ini menunjukkan keberhasilan dalam memimpin MES," ujar Abdurrahman di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Abdurrahman percaya bahwa pada periode yang kedua ini atas kepemimpinan Erick Thohir ekonomi syariah akan semkin maju.

"InsyaAllah, di periode kedua ini, kami makin percaya di bawah kepemimpinan Pak Erick, ekonomi syariah di Indonesia akan semakin maju dan membawa manfaat bagi kesejahteraan umat," lanjut Abdurrahman.

