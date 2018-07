JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total rekening simpanan per Mei mencapai 257.422.590 rekening atau naik 3.300.526 rekening atau 1,30% (MoM) dibanding posisi jumlah rekening April 2018 yang sebanyak 254.122.064 rekening.

Total nominal simpanan di bank umum per Mei 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 0,18% (MoM) dari Rp5.404 tri liun pada April 2018 menjadi Rp5.414 triliun pada Mei 2018.

Sekretaris Lembaga Samsu Adi Nugroho mengatakan, jika dibanding tahun sebelumnya posisi Mei 2017, total nominal simpanan ini tumbuh 6,07% (YoY) karena posisi simpanan Mei 2017 sebesar Rp5.104 triliun.

Sampai akhir Mei 2018 untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 1,30% (MoM) dari 253.873.209 rekening pada April 2018 menjadi 257.174.744 rekening pada Mei 2018.

Sementara itu, jumlah nominal simpanannya juga meningkat 1,78% (MoM) dari posisi akhir April 2018 sebesar Rp2.322 triliun menjadi Rp2.363 triliun pada akhir Mei 2018.

“Sedangkan untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya turun 0,4% (MoM) dari 248.855 rekening pada April 2018 menjadi 247.846 rekening pada Mei 2018,” katanya di Jakarta.

Kemudian untuk jumlah nominal simpanannya juga tu run sebesar 1,02% (MoM) dari Rp3.082 triliun pada April 2018 menjadi Rp3.051 triliun pada Mei 2018. “Dilihat dari jenis simpanan, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi adalah tabungan,” kata dia.

Pada Mei 2018, menurut Samsu, untuk jumlah rekening dan nominal simpanan dalam rupiah meningkat. Begitu pula dengan valas, jumlah rekening dan nominalnya meningkat.

Samsu mengatakan, jumlah rekening simpanan dalam rupiah meningkat 1,30% (MoM), karena per April 2018 berjumlah 253.107.863 menjadi 256.387.086 rekening per Mei 2018. Untuk jumlah rekening simpanan dalam valas meningkat 2,10%, karena per April 2018 jumlahnya 1.014.201 rekening menjadi 1.035.504 rekening pada Mei 2018.

Adapun dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah naik 0,04% (MoM) dari sebesar Rp4.672 triliun pada April 2018 menjadi Rp4.674 triliun pada Mei 2018. Untuk simpanan dalam valas jumlahnya meningkat 1,06% (MoM) dari sebesar Rp732.882 miliar pada April 2018 menjadi Rp740.681 miliar pada Mei 2018. (Kunthi Fahmar Sandy)

