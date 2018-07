JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati usulan terkait sektor ESDM yang disampaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 .

Dalam rapat kerja tersebut, ada lima hal yang terkait dengan sektor ESDM disetujui oleh Banggar DPR. Kelima poin itu adalah, pertama, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk tahun 2019 sebesar USD60 - USD70 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto mengatakan, hal tersebut didasarkan kepada pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia. Adanya peningkatan produksi di Amerika Serikat diperkirakan juga akan terjadi peningkatan pasokan dan mempengaruhi proyeksi harga minyak dunia.

"Dinamika harga minyak sangat sulit diduga, berdasarkan proyeksi beberapa pihak dalam Polling Reuters dan Short Term Energy Outlook dari US-DOE, harga minyak dunia tahun 2019 diperkirakan pada kisaran USD60,86 - USD66,39 per barel," paparnya, dalam keterangan, Senin (9/7/2018).

Kedua adalah lifting minyak sebesar 722.000-805.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari. Sehingga total usulan target migas untuk tahun 2019 sebesar 1.932-2.105 ribu barel setara minyak per hari.

"Pemerintah terus mendorong agar KKKS terus melakukan peningkatan produksi untuk mencapai Target Lifting Migas 2019 dengan menjalankan program kerja utama hulu migas, penerapan teknologi tepat guna, mengupayakan metode baru untuk penemuan sumber daya dan cadangan migas baru, monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu, dan melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi," jelas Djoko.

Selanjutnya adalah volume BBM bersubsidi sebesar 16,76-17,18 juta kl, yang terdiri dari minyak tanah sejumlah 0,59 - 0,65 juta kl dan minyak solar sebesar 16,17-16,53 juta kl. Untuk LPG 3 KG, volume yang diusulkan sebesar 6,825 - 6,978 Juta Metrik Ton.

Yang keempat adalah subsidi tetap solar, usulan RAPBN TA 2019 diusulkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp1.500 - Rp2.000 per liter, atau naik Rp1.000 - Rp 1.500 per liter dari APBN 2018 sebesar Rp500 per liter.

Terakhir adalah subsidi listrik, usulan subsidi listrik RAPBN 2019 sebesar Rp53,96 triliun -Rp58,89 triliun dengan asumsi nilai tukar sebesar Rp13.700-Rp14.000 per USD, ICP 60-70 USD per barel dan inflasi sebesar 3,5%.

Subsidi listrik dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, mulai lebih dari Rp100 triliun sekitar tahun 2012 hingga kurang dari Rp50 triliun pada tahun 2018 ini. Pemerintah terus mendukung agar biaya pokok produksi listrik terus menurun sehingga nilai subsidi juga berkurang.

"Kebijakan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 va dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM)," tandas Djoko.

 

(feb)

(rhs)