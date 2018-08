JAKARTA - Bangun pabrik baru, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) menganggarkan dana Rp200 miliar-Rp250 miliar. Pembangunan pabrik yang berlokasi wilayah Jawa Tengah ini, nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 27 ribu ton per tahun.

Direktur PT Panca Budi Idaman Tan Hendra mengatakan, perusahaan sudah memiliki lahan seluas 10-15 hektare di wilayah tersebut. Saat ini tengah dalam proses penyelesaian perizinan untuk pembangunan pabrik.

”Pabrik ini pembangunannya sekitar enam bulan sampai satu tahun. Pengembangannya masih menggunakan dana dari kas internal dan dana penawaran umum," ujarnya di Jakarta.

Disampaikannya, pembangunan pabrik ini merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mulai merambah ke pasar di wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, perusahaan juga tengah mempersiapkan produksi untuk pabrik yang baru diakuisisi perusahaan di Johor, Malaysia. Untuk kebutuhan pabrik tersebut perusahaan mendatangkan mesin dari Jerman dengan dana sebesar 1,3 juta euro.

”Pabrik ini akan memproduksi kantong untuk raisin plastik dengan target penjualan ke industri petrochemical di Singapura dan Johor," kata Hendra.

Pabrik yang mulai beroperasi di tahun ini ditargetkan bisa menyumbang pendapatan sebesar Rp100 miliar-Rp120 miliar di tahun depan. Total kapasitas produksi di pabrik ini sebesar 3 ribu ton per tahun. Adapun saat ini total kapasitas produksi perusahaan mencapai 83,3 ribu ton per tahun. Dengan pabrik yang sudah ada, hingga akhir tahun ditargetkan kapasitas produksi bisa mencapai 90 ribu ton per tahun.

(Feb)

(rhs)