JAKARTA - Geliat ekspansi bisnis PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) cukup agresif. Teranyar, perseroan baru saja menyelesaikan proses akusisi 44% kepemilikan saham di Sure Filter Co., Ltd perusahaan asal Thailand.

Nilai akusisi perusahaan tersebut mencapai 55 juta Thai Baht atau setara Rp24,66 miliar (dengan asumsi Rp448/Thai Baht).

Direktur Keuangan SMSM Ang Andri Pribadi mengatakan, akuisisi ini merupakan bagian dari pengembangan usaha yang berkesinambungan. Selain itu perusahaan juga tengah menjajaki untuk kembali mengakuisisi perusahaan sejenis di wilayah Asia Tenggara.

”Perusahaan ini merupakan distributor tunggal produk penyaring dan radiator," ujarnya di Jakarta.

Dengan adanya akuisisi usaha baru ini perusahaan mengharapkan bisa mencapi integrasi usaha secara vertikal mengingat perusahaan ini distributor tunggal produk penyaring dan radiator di Thailand. Selain itu, diharapkan juga bisa mendongkrak kinerja perusahaan ke depan. Di masa mendatang, perusahaan masih berfokus untuk melakukan akuisisi perusahaan di kawasan yang sama untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai eksportir produk komponen otomotif.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan akusisi ini perusahaan masih akan mengandalkan sumber pendanaan dari kas internal dan pinjaman bank.

Sebagai informasi, di paruh pertama tahun ini perseroan membukukan kenaikan penjualan bersih 20,06% menjadi Rp1,79 triliun dari Rp1,49 triliun pada periode yang sama di tahun lalu. Penjualan bersih SMSM naik seiring dengan penjualan ekspor maupun dalam negeri yang meningkat. Penjualan dalam negeri SMSM tercatat tumbuh 31,25% yoy menjadi Rp607,42 miliar. Sementara penjualan ekspor SMSM naik 15,04% yoy menjadi Rp1,19 triliun.

Tahun ini, emiten produsen komponen otomotif ini menargetkan penjualan dapat tumbuh moderat 10%.”Kami menargetkan produksi stock keeping unit (SKU) filter dapat meningkat 10% untuk menangkap kebutuhan pasar. Adapun, produksi SKU radiator diprediksi akan stagnan mengingat komponen tersebut memang bersifat slow moving," kata Ang Andri Pribadi.

Saat ini, menurut Andri, utilisasi pabrik perseroan masih sebesar 60% sehingga perusahaan masih memiliki kapasitas cukup untuk meningkatkan produksi tanpa perlu berinvestasi mesin baru.

”Pertumbuhan produksi kami dari produk USK filter yang tahun ini tumbuhnya sekitar 10%. Untuk radiator kebutuhannya memang cenderung stabil dan produksi perseroan sangat efisien sehingga produk kami juga sangat kompetitif di pasar," jelasnya.

Disampaikannya, perseroan telah mengekspor 70% produk USK filter dan radiator katau sekitar 40 juta unit hingga 45 juta unit per tahun, ke lebih dari 100 negara. Meski pada tahun lalu sektor riil mengalami perlambatan pertumbuhan, perseroan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis di level dua digit hingga akhir 2017.

