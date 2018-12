NEW YORK – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka lebih rendah, karena para investor menjadi skeptis terhadap kemungkinan terobosan dalam pembicaraan perdagangan AS-China. Sementara kurva yield AS memberikan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi domestik.

Melansir Reuters, Selasa (4/12/2018), Wall Street rally pada hari Senin di tengah berita bahwa Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping telah sepakat untuk menunda tarif baru selama 90 hari. Tentu hal ini menawarkan bantuan ke pasar yang telah tertutup sepanjang tahun oleh prospek dari semua perang dagang.

Namun, tanggal yang berbeda dari Gedung Putih mengenai dimulainya gencatan senjata perdagangan tiga bulan dan skeptisisme atas resolusi yang sebenarnya di jendela negosiasi yang disepakati telah mengurangi suasana hati.

“Pedagang mempertanyakan perjanjian perdagangan baru-baru ini karena tidak jelas apa yang disepakati kedua belah pihak, selain hanya gencatan sementara," kata Kepala Ekonom Raymond James Scott Brown.

Pagi ini, indeks Dow Jones dan Nasdaq turun sekitar masing-masing 0,4%. Investor biasanya menuntut hasil yang lebih tinggi untuk menghasilkan uang untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketika hasil jangka pendek bergerak lebih tinggi, itu dapat menyiratkan keraguan tentang masa depan segera, dan inversi kurva imbal hasil telah melampaui resesi sebelumnya.

Apple Inc turun 2% dalam perdagangan premarket, setelah memimpin reli pada hari Senin. Salah satu pemasok perusahaan Cirrus Logic Inc memangkas prospek pendapatannya, menambah semakin banyak bukti bahwa iPhone terbaru tidak laris.

Dollar General Corp turun 5,4% setelah menurunkan proyeksi laba dan penjualan setahun penuh, terpukul oleh biaya yang lebih tinggi terkait dengan angin topan. Toll Brothers Inc turun 3,1% setelah pembangun rumah mewah itu melaporkan penurunan pertamanya dalam pesanan kuartalan dalam lebih dari empat tahun karena meningkatnya suku bunga dan harga rumah yang lebih tinggi.

Di antara beberapa titik terang adalah perusahaan energi yang sahamnya naik karena harga minyak mentah meningkat lebih dari 2%, memperpanjang kenaikan menjelang pemangkasan output yang diharapkan oleh OPEC dan pengurangan mandat pasokan Kanada.

