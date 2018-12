JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewacanakan kenaikan tarif parkir cukup signifikan, baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. Tarif tertinggi rencananya akan diterapkan di kawasan bisnis Sudirman dan Thamrin.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyebut, zonasi utama itu akan diterapkan tarif Rp69.000 untuk roda empat dan Rp54.000 untuk roda dua.

Kenaikan tersebut cukup tinggi bila dibandingkan tarif yang berlaku saat ini. Di kawasan SCBD Sudirman misalnya, tarif parkir motor hanya Rp2.000 per jam sementara mobil sebesar Rp5.000 per jam.

Meskipun kenaikannya cukup signifikan, tarif parkir di Jakarta sangat murah bila dibandingkan kota-kota besar di dunia. Berikut 10 kota di dunia dengan tarif parkir termahal diolah dari Parkopedia dan RACQ:

1. New York, AS

Kota yang menjadi pusat bisnis ini menerapkan tarif parkir paling mahal di Amerika, bahkan dunia untuk setiap jamnya. Tarif per jamnya mencapai 27 dolar AS atau sekitar Rp390 ribu.

Jika ingin parkir harian atau sekitar 8 jam, pengguna harus membayar 42,44 dolar AS atau sekitar Rp615 ribu.

2. Sydney, Australia

Masyarakat Sydney mungkin harus berpikir ulang untuk membeli mobil. Di bekas ibu kota Australia itu, pengguna mobil parkir harus membayar tarif 7,2 dolar Australia atau sekitar Rp75.600 per jam (kurs Rp10.500). Tarif ini berlaku untuk parkir di pinggir jalan (on street).

Jika di dalam gedung (off street), tarif parkir di Sydney bisa mencapai 28,42 dolar Australia atau sekitar Rp298 ribu per jam.

Sementara untuk parkir seharian, pengguna dikenakan tarif 77,74 dolar Australia atau sekitar Rp816 ribu. Tarif harian di Sydney menjadi yang tertinggi di dunia.

3. Brisbane, Australia

Pemerintah Australia tampaknya ingin kota-kota besar di negaranya dikenakan tarif parkir yang mahal. Tahun ini, rata-rata tarif parkir di Brisbane mencapai 28,71 dolar Australia atau sekitar RP300 ribu.

Tarif untuk off street itu merupakan yang tertinggi di Australia. Namun, untuk tarif on street masih lebih murah dibanding Sydney yakni 4,9 dolar Australia atau sekitar Rp51.000 per jam. Untuk harian rata-rata 72,52 dolar Australia atau Rp760 ribu.

4. Melbourne, Australia

Selain Sydney dan Brisbane, Melbourne memiliki tarif parkir termahal di Australia. Tiga kota ini menjadi objek penelitian tarif parkir oleh perusahaan asuransi kendaraan lokal, RACQ sejak 2011.

Di ibu kota negara bagian Victoria ini, tarif parkir per jam untuk off street mencapai 42,62 dolar Australia atau sekitar Rp447 ribu. Untuk on street, rata-rata tarifnya 7 dolar Australia, sekitar Rp73.500

Sementara untuk harian mencapai 70,52 dolar Australia atau sekitar Rp740 ribu.

5. Chicago, AS

Kota terbesar di negara bagian Illinois, AS ini mencatat tarif parkir termahal kedua di Negeri Paman Sam. Untuk tarif off street per jam, pengguna m0bil harus membayar 17 dolar AS atau sekitar Rp246 ribu.

Namun untuk harian atau 8 jam, tarifnya tidak berbeda jauh yakni 30 dolar AS atau sekitar Rp435 ribu. (iNews.id)

