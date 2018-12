JAKARTA - Nilai tukar Rupiah melemah di pembukaan pagi ini. Mengekor pasar saham yang melemah, Rupiah pun tertekan ke level Rp14.600 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (17/12/2018) pukul 9.25 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 33,7 poin atau 0,23% ke level Rp14.615 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.602 per USD – Rp14.625 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 33 poin atau 0,23% ke Rp14.608 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.533 per USD – Rp14.625 per USD.

Sekadar informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Tercatat, pasar saham Indonesia turun 6,21 poin atau 0,10% ke 6.163,62.

Membuka perdagangan hari ini, Senin (17/12/2018), ada 17 saham menguat, 12 saham melemah, dan 16 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp32,07 miliar dari Rp9,70 juta lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,55 poin atau 0,2% menjadi 985,10, indeks Jakarta Islamic Index (JII) naik 1,39 poin atau 0,2% ke 685,10, indeks IDX30 turun 0,99 poin atau 0,2% ke 542,64, dan indeks MNC36 turun 0,29 poin atau 0,1% ke 353,64.

(kmj)