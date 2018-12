JAKARTA - Nilai tukar Rupiah kembali melemah pada pembukaan pagi ini. Sempat menguat tajam ke Rp14.300 per USD, pagi ini Rupiah terlempar ke level Rp14.507 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/12/2018) pukul 09.31 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 68,2 poin atau 0,47% ke level Rp14.507 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.504 per USD – Rp14.509 per USD.

Baca Juga: Tren Penguatan Rupiah Saat Ini Jadi Fenomena Baru

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 70 poin atau 0,48% ke Rp14.500 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.376 per USD – Rp14.510 per USD.

Selain Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan. IHSG dibuka melemah lagi pada perdagangan hari ini. Setelah menguat tajam pada perdagangan kemarin, pasar saham Indonesia turun 31,15 poin atau 0,50% ke 6.144,93.

Membuka perdagangan hari ini, ada 4 saham menguat, 23 saham melemah, dan 18 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp31,66 miliar dari Rp8,45 juta lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 7,78 poin atau 0,8% menjadi 982,85, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 2,86 poin atau 0,4% ke 685,42, indeks IDX30 turun 4,56 poin atau 0,8% ke 540,97, dan indeks MNC36 turun 2,95 poin atau 0,8% ke 351,31.

(kmj)