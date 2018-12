BEI: Kinerja IHSG Terbaik Di ASEAN

JAKARTA - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menyebut, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jadi terbaik pertama di ASEAN dan terbaik kedua di Asia Pasifik.

Hal ini sekaligus meluruskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penutupan perdagangan BEI, bahwa kinerja IHSG menjadi yang terbaik kedua di dunia.

Inarno menjelaskan, pemeringkat itu dikarenakan IHSG mengalami penurunan terkecil dari pasar saham lainnya di Asia Pasifik. Di samping memang terdapat pasar saham yang mengalami penguatan yakni India yang naik 6,17% hingga perdagangan hari ini, Jumat (28/12/2018).

"Kalau yang sekarang itu IHSG melemah -2,54%. Jadi sebetulnya di Asia Pasifik sudah terbaik, dan di ASEAN itu kita terbaik (kedua). Tapi tetap berada di bawahnya India," jelas dia di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Dia menyebutkan, meski alami penurunan kinerja IHSG terbilang baik, sebab hampir semua bursa di Asia 'memerah' secara tahun berjalan, kecuali India. "(Tingkat dunia) Dow Jones bahkan sekarang secara year to date 7% minusnya, kita less than 3%," terang dia.

Kondisi ini menurut Inarno, didorong perekonomian Indonesia yang tumbuh positif, inflasi juga terjaga di kisaran 3,5%. Hal ini memberikan kepercayaan investor asing untuk membawa dananya ke Indonesia.

"Kita di tahun ini juga tembus rekor tertinggi untuk listing perusahaan ada 57, jadi yang terbesar di Asia. Kenaikan SID (Single Investor Identification) juga luar biasa di atas 30%. Jadi maksudnya asing lihat kita itu very sexy," jelasnya.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 26 Desember 2018 jumlah investor di mencapai 1,6 juta. Angka ini meningkat 44,06% dibandingkan jumlah investor diperiode yang sama di 2017 sebesar 1,1 juta.

Sekedar diketahui, beberapa bursa yang masih tumbuh positif, yakni India yang naik 6,17%, menjadi satu-satunya di Asia Pasifik yang menguat. Kemudian ada juga Brasil menguat 11,86%, juga Qatar menguat 20,70%, Rusia 11,56%, Saudi Arabia 7,24%.

(kmj)