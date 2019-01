Rupiah Bergerak Mixed pada Awal Perdagangan Tahun Ini

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah pembukaan perdagangan tahun 2019. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.470 per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (2/1/2019) pukul 9.37 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 80 poin atau 0,56% ke level Rp14.470 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.439 per USD – Rp14.470 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 19 poin atau 0,13% ke Rp14.460 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.375 per USD – Rp14.460 per USD.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada pembukaan perdagangan saham 2019. IHSG naik 10,4 poin atau 0,16% ke 6.204.

Membuka perdagangan hari ini, Rabu (2/1/2019), ada 96 saham menguat, 63 saham melemah, dan 140 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp171,9 miliar dari 303,8 juta lembar saham diperdagangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ekonomi Indonesia menunjukan daya tahan terhadap gejolak yang terjadi di dunia internasional sepanjang 2018. Itu kemudian terlihat pararel dengan awal yang dialami dan dilalui pasar modal.

"Itu modal baik untuk optimis, karena kalau sekedar optimis tidak elok. Optimis haru ada dasar dengan apa yang kita lalui di 2018 dengan baik," ujar Darmin, dalam sambutannya di pembukaan perdagangan saham 2019, Main Hall BEI, Jakarta.

