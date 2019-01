Rupiah Bergerak 2 Arah ke Rp14.457/USD

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dua arah (mixed) pada penutupan perdagangan sore ini. Rupiah bergerak ke level Rp14.400-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (2/1/2019) pukul 17:00 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka melemah 67,5 poin atau 0,47% ke level Rp14.457 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.439 per USD – Rp14.490 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah menguat 34 poin atau 0,23% ke Rp14.445 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.375 per USD – Rp14.488 per USD.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyakini nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 lebih stabil dan cenderung menguat.

"Jadi 2019 kami masih melihat bahwa Rupiah akan bergerak lebih stabil dan cenderung menguat. Kami melihat bahwa Rupiah saat ini masih under value," tuturnya.

