JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution optimis inflasi tahun ini bisa lebih rendah dari 2018. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir angka inflasi Indonesia termasuk rendah dan bisa dijaga di level 3%.

Berikut beberapa fakta mengenai inflasi 2019 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (6/1/2019) :

1. Berbeda dari awal tahun 2018

Menko Darmin menuturkan inflasi pada awal 2019 akan berbeda dari tahun lalu. Jika tahun lalu datang dari kenaikan harga komoditas seperti beras, maka tahun ini datangnya dari tarif angkutan.

“Awalnya tahun lalu beras, kelihatannya pada awal tahun ini tarif angkutan dan kroninya serta harga telur ayam,” ujarnya. Meski begitu, ia tetap yakin inflasi tahun ini akan lebih rendah.

2. Harga BBM dan tarif listrik akan dijaga pemerintah

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah akan meminimalisir kenaikan inflasi. Terutama pada tahun politik ini, pemerintah akan menjaga harga BBM dan tarif listrik.

3. Bos BI optimis inflasi 2019 tetap di angka 3,5% plus minus 1%

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan bahwa inflasi pada tahun 2019 tetap di angka 3,5% plus minus 1%.

“Ketidakpastian ekonomi keuangan global yang begitu tinggi di 2018, memang masih berlanjut di 2019. Tapi kami perkirakan tidak setinggi yang terjadi di 2018 yang akhirnya itu akan memberikan faktor positif bagi nilai tukar ke depan,” ungkapnya.

4. Tetap terkendali di level 3%, angka inflasi bisa stabil

Ada beberapa hal yang menyebabkan angka inflasi bisa stabil selama lima tahun terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah masifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, angka ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran, serta kebijakan pemerintah dalam mengatur harga pangan.

5. Pemerintah akan fokus jaga stabilitas inflasi

Menko Darmin akan optimis inflasi tahun ini bisa lebih rendah dari 2018. Ia juga mengatakan, pemerintah akan fokus menjaga stabilitas inflasi dalam lima tahun terakhir ini.

“Sehingga barang kali kita persiapkan menggeser target inflasi kita ke arah yang lebih rendah,” ujarnya.

