JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) lebih perkasa pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah kini berada di level Rp14.300 per USD.

Tercatat, pada pukul 09.31 WIB Rupiah pada perdagangan spot exchange dibuka menguat 71 poin atau 0,50% ke level Rp14.345 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.325 per USD - Rp14.380 per USD.

"Alhamdulillah nilai tukar Rupiah Minggu pertama Januari ini bergerak stabil bahkan menguat pada hari ini . Nilai tukar berada di Rp14.300 bahkan sebelum saya salat Jumat saya pantau nilai tukar bergerak di sekitar Rp14.270," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung BI Jakarta, Jumat (4/1/2018).

Dia menjelaskan, faktor utama kestabilan nilai tukar Rupiah itu seperti confidence pasar, investor terhadap Indonesia dan juga semakin bekerja mekanisme pasar valas dalam negeri. Confident investor terlihat juga dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan Kemenkeu. Sebagaimana diketahui lelang SBN dilakukan Minggu ini dengan targetnya Rp15 triliun.

"Jadi, yang bidding lebih dari tiga kali bahkan lebih dari Rp50 triliun overspread yang dimenangkan adalah Rp28,2 triliun. Itu menunjukkan confident investor baik dalam maupun luar negeri terhadap ekonomi Indonesia dan juga investasi di aset keuangan Indonesia sangat kuat dan sangat baik terbukti dari sisi oversubscribe lelang SBN," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia dengan lelang SBN juga tambah suplai di pasar valas. Karena sebagian pembeli SBN itu investor asing dan dengan pembelian SBN oleh investor asing nambah suplai valas dan di dorong pergerakan rupiah yang menguat.

"Selain itu semakin bekerjanya mekanisme pasar. Tidak hanya pasar spot, swap dan juga pasar domestik Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)," jelasnya.

Dia menuturkan bahwa kurs DNDF juga bergerak stabil menguat. Bahkan DNDF lebih rendah dari offshore NDF. Ini semakin tunjukkan semakin bekerjanya pasar DNDF. Spread DNDF dari spot juga relatif kecil itu ditunjukkan semakin bekerjanya mekanisme-mekanisme.

"Itu dua faktor utama dorong pergerakan nilai tukar bergerak menguat. Memang ada beberapa faktor global ada yang positif ada yang negatif. Dan positifnya meredanya ketegangan antara AS dan China," pungkasnya.

